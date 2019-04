Wirtschaftsgymnasiasten aus Lübbecke haben Nase vorn

Detmold. Das Team des Berufskollegs Lübbecke hat den Wirtschaftswettbewerb „Goldener Euro“ gewonnen. Philipp Robin, Lennard Kirchhoff, René Knickmeier und Jan- Luca Grillemeier entschieden mit guter Planung, Durchblick bei der Kostenrechnung und gutem Marketing das Rennen für sich. Regierungspräsident in Marianne Thomann- Stahl gratulierte und überreichte den Siegerpokal am Montag, 8. April, bei der Bezirksregierung in Detmold.

Insgesamt sieben Teams mit 24 angehende Abiturientinnen und Abiturienten der Wirtschaftsgymnasien in OWL waren beim zehnten Durchgang des Planspiels dabei. Die Ausscheidung zum Goldenen Euro – Team des Jahres erfolgte im Rudolf – Rempel – Berufskolleg. Simuliert wurde ein Markt für Campingzelte. Das Szenario forderte die Schülerinnen und Schülerin vielen Teilbereichen der Wirtschaft.

Die Grundlagen dazu brachten sie aus ihren schulischen Kenntnissen der vergangenen Jahre mit wenn sie gut aufgepasst hatten. Der Wettbewerb verlief spannend: Während sich das Ludwig Erhard Berufskolleg als Titelverteidiger schrittweise den Markt erobern wollte, war das Berufskolleg Lübbecke entschlossener in seinen Entscheidungen und hielt auch seinen Verfolger, das Teamdes Reinhard- Mohn – Berufskollegs aus Gütersloh auf Abstand.

Und mit etwas Glück schob sich auch noch das Ems – Berufskolleg in die Platzierung. Ausgelobt wird der jährliche Wettbewerb von der Bezirksregierung Detmold. Ziel ist es, das im Berufskolleg erworbene theoretische Wissen in einer praktischen Simulation zu vertiefen und sich dabei mit anderen Wettbewerbern zu messen. Die teilnehmenden Schüler schlüpfen hierzu in die Rolle von Firmenlenkern: Sie stellen Mitarbeiter ein, treffen Entscheidungen über Marketing – Mix und Vertriebswege und kaufen oder verkaufen Produktionsmaschinen. Eine konkrete Finanzpla nung und eine Kalkulation für die Produkte sind ebenfalls Teil der Aufgaben. Die Schüler bestimmen, in welche Richtung ihr Unternehmen steuert, und müssen es auf Kurs halten, um das „ Goldene – Euro – Unternehmen“ zu werden. Die Voraussetzungen sind dabei für alle „Vorstände“ identisch