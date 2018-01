Wirtschaft unterstÃ¼tzt Nordisport-Arena e. V.

Winterberg. Bis zu 30 Zentimeter Schnee sollen im Wochenverlauf fallen. Die Langläufer warten bereits sehnlichst darauf. Denn die angekündigten Schneefälle werden nach vier Wochen „Durststrecke“ erneut den Weg bereiten zum Spuren von hunderten von Loipenkilometern. Wer freiwillig Mitglied im Nordicsport-Arena Sauerland e. V. wird, sichert nicht nur die Qualität der meist in ehrenamtlicher Arbeit erstellen Angebote, sondern profitiert neuerdings auch von willkommenen Geschenken.

Verantwortlich für das Spuren der Loipen sind die dem Nordicsport-Arena Sauerland e. V. angeschlossenen Ski- und Verkehrsvereine. Und die benötigen dringend Unterstützung. Dabei brauchen motivierte Langläufer gar nicht selbst aktiv zu werden. Eine freiwillige Mitgliedschaft kostet nicht viel und hilft eine ganze Menge. Für nur 30 Euro pro Jahr haben Aktive das gute Gefühl, ihrem Sport „auf die Sprünge“ zu helfen. Sollten sie bereits Mitglied in einem Loipenverein im Sauerland oder Wittgenstein sein zahlen sie nur 10 Euro. Einen Mitgliedsantrag finden sie unter www.wintersport-arena.de.

Um die 500 Kilometer umfasst das Netz zu guten Zeiten in den Hochlagen der Region. Doch: Loipen schneit es nicht vom Himmel: Professionelle Loipenspurgeräte kosten um die 200.000 Euro. Für nur drei Loipen gehen je nach Wetterlage um die 1500 Euro an Spritkosten pro Saison drauf. Ein großer Aufwand für einen kleinen Verein, der die Angebote gratis bereitstellt. Umso wichtiger ist es, Langläufer zur Mitgliedschaft im Nordicsport-Arena e. V. zu motivieren.

Die findet neuerdings Unterstützung in ihrem Vorhaben bei branchennahen Unternehmen. Holmenkol ist ein seit Jahrzehnten bei Breiten- und Leistungssportlern etabliertes Unternehmen im Bereich Skipflegemittel. Der Hersteller hat aktuell Skiwachs im Wert von mehr als 2000 Euro bereitgestellt. Davon profitieren die Mitglieder der Nordicsport-Arena- Bei Vorzeigen ihres Ausweises erhalten sie eine Dose Skiwachs solange der Vorrat reicht. Dazu zeigen sie einfach ihren Mitgliedsausweis an den zentralen Einstiegspunkten ins Loipennetz vor, an denen die Loipenvereine präsent sind. Informationen, wo genau das ist, erhalten sie auf Anfrage bei info@nordicsport-arena.de

Damit Mitglieder als Förderer des nordischen Sports zu erkennen sind, erhalten sie eine Langlaufmütze mit dem Logo der Nordicsport-Arena. Sie ersetzt das bisherige Clipband, das sich Mitglieder um den Oberarm legen konnten.

Veranstaltungskalender

09.01. – 14.01. IBSF Europa Cup Bob, Winterberg

15.01. – 21.01. FIL Junioren Weltcup Rennrodel, Winterberg

21.01. Kids World Snow Day in der Skischule Neuastenberg

22.-26.01 „SKITAG FOR FREE“ in Willingen (Skifahren lernen mit dem DSV)

25.01. – 28.01 Jugend B- Cup Rennrodel, Winterberg

26.01. Flutlichtparty, Skigebiet Willingen

28.01. Funslope Day, Skidorf Neustenberg

Januar Westdt. Meisterschaft, Skilanglaufgebiet Auf der Steinert, Girkhausen

02.02. – 04.02. Weltcup-Skispringen, Willingen

25.02. Burton Riglet Park: Snowboarden für Kids,

Skiliftkarussell Winterberg, Kappe

01.03. – 04.03. Deutsche Biathlon Jungend Meisterschaft,

EFW Biathlon Arena Willingen

03./04.02. Deutschlandpokal im Skilanglaufgebiet Pastorenwiese Wunderthausen

17. – 18.03 Snowboard Weltcup Parallelslalom in Winterberg