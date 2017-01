Wir stehen verlässlich zur Land- und Ernährungswirtschaft

Kreis Lippe. Am letzten Wochenende öffnete die größte internationale Messe für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau ihre Tore: Die Grüne Woche ist auch für unsere Region Lippe eine gute Gelegenheit, uns in der Hauptstadt zu präsentieren. Und das in einer Zeit, in der die Themen Erzeugung von Lebensmitteln, Haltung von Tieren und Bewirtschaftung von Ackerflächen kritisch von einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden.

„Für mich ist das aber auch der richtige Zeitpunkt, gerade unseren heimischen Landwirten und Vermarktern einmal Danke zu sagen“, bekräftigt Kerstin Vieregge: „Ich habe immer betont, dass mein Schwerpunkt und der der lippischen CDU auf dem ländlichen Raum liegt. Dabei sind die Land- und Forstwirtschaft, die unsere Region stark geprägt haben, ein ganz wichtiger Bereich.“ Die große Verantwortung ist es, diesen weiterzuentwickeln. „Das haben wir bei der intensiven Diskussion zum Entwicklungskonzept Lippe gesehen“, erklärt die CDU-Kreisvorsitzende.

Der Begriff Nachhaltigkeit bekomme hier eine besondere Bedeutung, die in einem Gespräch mit Dieter Hagedorn, Vorsitzender des Lippischen Landwirtschaftlichen Hauptvereins, besonders hervorgehoben wurde.

Hagedorn und die lippischen Landwirte setzen sich stets für bessere nachhaltige Anbaumethoden ein.

„Den Dialog mit den Verbrauchern, die Erzeugung von gesunden Lebensmitteln, die Bewahrung unserer Lebensgrundlage, bei ausreichenden Einkünften der Betriebe und die Entwicklung unserer Dörfer werde ich weiter mit den Landwirten diskutieren und dabei für positive Ergebnisse eintreten“, so Vieregge. „Ich wünsche allen lippischen Teilnehmern an der Grünen Woche eine erfolgreiche Zeit in Berlin und viele produktive Gespräche!“