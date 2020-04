„Wir sind für Sie erreichbar!“

Kreis Gütersloh. „Wir möchten in dieser Krise die Bürgerinnen und Bürger nicht alleine lassen.“ Jens Köhler, der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Gütersloh, sieht angesichts der Coronapandemie einen großen Bedarf an telefonischer Beratung. „Wenn man weiß, wie man uns erreichen kann, ist der erste Schritt getan.“ Die hier genannten Kontakte seien alle professionell, vertraulich und kostenlos erreichbar. Sie könnten auch zu weiterführenden Hilfen im Kreis Gütersloh gut beraten.

Durch die aktuelle Lage komme es zu mehr Vereinzelung von gesunden oder psychisch erkrankten Menschen, zu Ängsten, psychosozialen Krisen und Versorgungsdefiziten. Viele Einrichtungen bieten mehr telefonische Beratung an, Hausbesuche werden eingeschränkt, was für viele Bürgerinnen und Bürger eine Umstellung und Belastung bedeute.

Psychotherapie – Behandlungen bei Psychotherapeuten in eigener Praxis – können jetzt weitgehend telefonisch oder mit einer Video-Übertragung gestaltet werden. Das sei in dieser Situation besonders hilfreich, so Köhler. Für eine ambulante Psychotherapie oder eine ambulante psychiatrische Behandlung könne man auch weiterhin in die medizinische oder psychologische Praxis gehen. Die Therapeuten würden die Hygieneregeln beherzigen und ihre Patienten schützen, betont der der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Telefonnummern, die bei einer Krise weiterhelfen:

Telefonseelsorge 0800/111 0 111, 0800/111 0 222, 116 123 www.telefonseelsorge.de Sozialpsychiatrischer Dienst 05241/85-1718 Mo–Do 9-17 Uhr, Fr 09-15 Uhr www.kreis-guetersloh.de Caritas Corona Sorgentelefon 05242/963242, 05248/50845 Mo-Fr. 9-12, 14-17 Uhr www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/corona-sorgentelefon Krisendienst 05241/531300 Mo-Fr: 19–07 Uhr, Sa-So + Feiertag: 24 Std. www.krisendienst-gt.de

Auch das LWL-Klinikum Gütersloh ist neben den üblichen Telefonnummern über ein neu eingerichtetes „Krisentelefon“ für beratende Gespräche erreichbar:

LWL-Klinikum Gütersloh Telefonhotline in der Corona-Krise 05241 – 502 1111 Mo-Fr. 8-16 Uhr www.lwl-klinik-guetersloh.de