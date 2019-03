Wir räumen auf – Aktion „Saubere Landschaft“ in Bärenkämpen

Minden. Auch in diesem Jahr sind Aktive aus Bärenkämpen aufgerufen sich an der Aktion „Saubere Landschaft“ zu beteiligen. Gemeinsam wird am 30. März Müll gesammelt. Los geht es um 10 Uhr am Begegnungszentrum (Sieben Bauern 20A, gegenüber dem Melittabad).

Die freiwilligen Helfer*innen werden in Gruppen eingeteilt und räumen den Stadtteil auf. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele dabei unterstützen Bärenkämpen attraktiver zu gestalten“, unterstreichen die Quartiersmanager*innen Elke Ruhe-Hartmann und Robin Flohr. Im Anschluss gibt es für alle Freiwilligen ein gemeinsames Grillen. Damit besser geplant werden kann, wird um Anmeldung bei Elke Ruhe-Hartmann (E-Mail: e.ruhe-hartmann@minden.de, Tel.: 0571/38874936) oder Robin Flohr (E-Mail: r.flohr@minden.de, Tel.: 0571/38874936) gebeten.