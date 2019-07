Poetry Slam mit Picknick im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Bereits zum vierten Mal wird im LWL-Freilichtmuseum Detmold geslamt. Die Freunde des Museums organisieren am 2. August wieder einen bunten Abend mit Wortakrobaten, Würstchen und Getränken auf der Wiese vor dem Krummen Haus. Beginnt ein Gespräch mit den Worten: „Wir müssen reden“, verheißt das meist nichts Gutes, anders aber im Freilichtmuseum, den dort soll ein offenes Wort gesprochen werden. Bei dem anstehenden Poetry Slam wird über die Liebe, das Leben und alles, was dazu gehört gedichtet, philosophiert, gelacht, geweint und sich ausgetauscht. Der beste Beitrag wird am Ende des Abends mit tosendem Applaus belohnt. Dabei sind alte und neue Gesichter, wie Sebastian Hahn, Theresa Sperling, Jan Schmidt, Jörn Wattjes, Alex Paul, Vince Sboron, Lena Meckenstock, Michael Schumacher und Daniela Sepehri. Durch den Abend führt Marc-Oliver Schuster, einigen auch bekannt als „Katze“.

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet im Freien statt. Es können Picknickdecken und -körbe mit Verpflegung mitgebracht werden. Kalte Getränke und Würstchen werden von den Freunden vor Ort verkauft. Beginn ist um 19.00 Uhr, dann wird geredet.