Winterwunderland am Wasser

Wo sich süßer Mutzenduft unter salzige Seeluft mischt: Eine winterliche Stippvisite an der Ostseeküste Mecklenburg

Ostseeküste Mecklenburg.Wohlig knisternde Feuer, knackige Bratwurst und Meeresrauschen. Pünktlich um 11.00 Uhr ist das Boltenhagener Wintertrio bereit für seine Besucher. Beruhlich trudeln dick eingemummelte Einheimische und Gäste aus Nah und Fern im Kurpark des Ostseebades ein. Ohne Stress und Gedränge, ohne Hektik und mit viel Platz zum Genießen, Schauen und Stöbern folgen Groß und Klein den weiß gepuderten Wegen entlang der Pagodenzelte. Begleitet von festlicher Musik und fantastischen Lichtspielen, die die Pfähle der Parkbauten erhellen und den klassischen Lichterketten an Büdchen und Tannen Paroli bieten.

Vorbei geht es an der Mutzen-Factory, an frisch gebackenen Waffeln und am Schmalzstullenstand, hin zu Vespermanns Mandelhäuschen. „Gebrannte Mandeln, gebrannte Nüsse, süße Naschereien“, ruft es aus dem Anhänger, der voller weihnachtlicher Leckerbissen vor allem kleinen Besuchern des Wintermarktes die nötige Zehrung für den Weg zum Karussell mitgibt. Historisch anmutend und in Szene gesetzt fügt sich die drehende Jahrmarktattraktion dabei wunderbar ein in das beschauliche Weihnachtsdorf am Meer. Jauchzend kreisen die kleinen Feuerwehrmänner in ihren Leiterwagen um die eigene Achse. Wild hupend und mit Martinshorn geht es direkt unterhalb der stolzen Weihnachtstanne auf große Fahrt.

Nur wenige Meter entfernt bildet sich derweil eine kleine Traube von Wintermarktgängern direkt vor der Konzertbühne des Parks. Unterbrochen von adventlichen Klängen wird von den Boltenhagenern bereits die Werbetrommel für die kommenden Tage gerührt. Nicht nur für das nachweihnachtliche Erleben auf dem Wintermarkt, der bis Anfang Januar zu Punsch, Mutzen und gemütlichem Beisammensein lädt, sondern auch für das abwechslungsreiche Programm zum Jahreswechsel.

Die Worte der weihnachtlichen Marktschreier machen Lust. Lust, einfach ein paar Tage Urlaub dranzuhängen und die winterliche Ruhe an den sonst so vollen Stränden zu genießen. Lust auf eine rauschende Silvesterfeier am Meer, auf einen spektakulären Lichterregen über der malerischen Seebrücke von Boltenhagen. Und Lust auf das traditionelle Neujahrsbaden, das dank einer großen Feiermeile und hunderter hartgesottener Wasserratten das Wintererleben beschließen würde wie es begonnen hat: bei knisternden Feuern, knackiger Bratwurst und Meeresrauschen.

Das Winterprogramm in Boltenhagen:

21. Dezember 2018 bis 5. Januar 2019: Boltenhagener Wintermarkt

30. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019: Silvesterparty (mit Kindersilvesterparty) und Feuerwerk am Strand

1. Januar 2019: Neujahrsbaden (Motto: „Märchenwald“) und Neujahrskonzert

Ausgewählte Weihnachtsmärkte an der Ostseeküste:

26. November bis 22. Dezember 2018: Wismarer Weihnachtsmarkt

26. November bis 22. Dezember 2018: Rostocker Weihnachtsmarkt

26. November bis 30. Dezember 2018: Schweriner Weihnachtsmarkt

30. November bis 2. Dezember 2018: LebensArt Weihnachtswelt auf Gut Brook

1. und 2. Dezember 2018: Kühlungsborner Weihnachtsmarkt

7. bis 9. Dezember 2018: Weihnachtsmarkt in Bad Doberan

7. bis 16. Dezember 2018: Güstrower Weihnachtsmarkt

Ausgewählte Veranstaltungen zum Jahreswechsel an der Ostseeküste:

28. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019: Winterzauber an der Seebrücke in Graal-Müritz

31. Dezember 2018 und 1. Januar 2019: Silvesternacht auf Poel

1. Januar 2019: Traditionelles Anbaden in Kühlungsborn

1. Januar 2019: Warnemünder Turmleuchten

Weitere Informationen zum Wintererleben in Boltenhagen und Urlaubstipps für die Ostseeküste rund um den Jahreswechsel gibt es unter www.boltenhagen.de und www.ostseeferien.de/winter.