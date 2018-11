Winterträume Havixbeck – die verzaubernde Messe auf der Burg Hülshoff

Havixbeck . Die Messe Winterträume Havixbeck verwandelt die Burg Hülshoff vom 09. bis 11. November 2018 in ein Paradies für Weihnachtsfans und Winterliebhaber. Rund 100 verzaubernde Aussteller zeigen einzigartige, selbsthergestellte und faszinierende Produkte, die das Leben schöner machen. Winter- und Weihnachtsbegeisterte können in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen.

Zum Genießen und Verschenken

Ausgefallene Ponchos, kuschelige Decken und dicke Schals, zum Beispiel aus Alpakawolle, gehören zum Winter einfach dazu. Wer etwas Besonderes sucht ist hier richtig! Zwischen Wohnaccessoires aus historischem Eichenholz und handgefertigten Produkten aus Beton, finden die Besucher auch Lederhandschuhe aus Italien, handgegossene Pfannen und Töpfe und exklusiven Schmuck.

Im Kreativzelt finden Sie Selbst- und Handgemachtes und schöne Geschenke für Ihre Liebsten. Auf der Suche nach Unikaten werden Sie hier sicher fündig! Außerdem zeigen sich auf der Messe einige neue Aussteller, u.a. mit hochwertigen Wohnaccessoires. Das Besondere an diesen Accessoires ist das individuelle Design und die Produktion von engagierten Handwerkern, Künstlern und Manufakturen aus der Region Nordrhein-Westfalen.

An den kulinarischen Ständen weht eine köstlich duftende Brise. Erzgebirgische Weihnachtsstollen, Mohnstollen und Pfefferkuchen lassen die Herzen von süßen Feinschmeckern höher schlagen. Dazu empfiehlt sich ein roter oder weißer Glühwein. Wer es deftig liebt, wird bei den Anbietern von Bruschetta, Dips, Allgäuer Käse und Wurst fündig. Entdecken Sie auf den „flüssigen“ Adventskalender mit 24 leckeren Likören oder probieren Sie einfach verschiedene Liköre, Pearl Gin oder Premium Wodka.

Zum Mitmachen und Erleben

Besucher dürfen probieren, austesten und entdecken – auf der Winterträume schauen sie nämlich nicht nur zu, sondern machen mit. Schauen Sie verschiedenen Ausstellern bei Ihren handwerklichen Arbeiten einfach über die Schulter. Für jeden Geschmack ist es etwas dabei – Kochvorführungen, Holzskulpturen sägen, Adventskränze binden, Kissen befüllen, Lichtobjekte aus handgeschöpften Papieren, floristische Weihnachtsdeko oder Tipps zu Maltechniken.

Ein Bühnenprogramm mit vielen Workshop und Vorträgen sorgt für ein echtes Erlebnis. Upcycling ist hier ein wichtiges Thema – in Vorträgen erfahren Besucher, wie das Thema Nachhaltigkeit in den Alltag integriert werden kann. Außerdem wird in einem Workshop aus alten Büchern verzaubernde Weihnachtsdekoration entstehen. Auf unserer Webseite erhalten Interessierte weitere Informationen zum Rahmen- und Bühnenprogramm.

Wenn es dunkel wird, zeigt sich die Winterträume in einem magischen Lichterkleid. Auf der großen Wiese werden ab 17 Uhr Kinder und Erwachsene dazu eingeladen mit Licht zu spielen und das Element neu zu entdecken. Die beleuchteten Kostüme der lebenden Puppen bringen Kinderaugen auf dem ganzen Burggelände zum Leuchten.

Winterliche Walkacts, märchenhafte Wesen und musikalische Untermalung sorgen für eine weihnachtliche Atmosphäre. Freunde von Kunst und Design sowie kreative Köpfe und Genussmenschen gehen während der Messe auf Entdeckungsreise und verlieren sich voll und ganz in der berauschenden Winterwelt.

Tipp: Auf der Facebookseite der Winterträume Havixbeck werden vor der Messe mehrere Gewinnspiele veranstaltet. Unter anderem werden Freikarten und eine Holzskulptur verlost. Als Winterträumer erhalten Sie alle Infos zur Messe sogar per Mail und zusätzlich 25% Rabatt auf das Online Ticket zum Vollpreis für 2019. Melden Sie sich online oder am Infostand auf der Messe an!

Vergünstigte Online Tickets sind bis zum 05.11.2018 unter www.wintertraeume.com erhältlich. Ab dem 06.11. sind Online Tickets zum regulären Preis erhältlich.

Öffnungszeiten: Freitag, 11:00 bis 21:00 Uhr

Samstag, 11:00 bis 20: 00 Uhr

Sonntag, 11:00 bis 19:00 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 9,- €

Rentner (mit Rentnerausweis) 8,- €

Kinder bis 12 Jahre 1,- €

Kinder unter 4 Jahre gratis

Vergünstigter Online Vorverkauf bis 05.11.2018

Adresse: Burg Hülshoff

Schonebeck 1

48329 Havixbeck