Wintersport im Hochsauerland genießen!

Bielefeld. Gemeinsam mit dem Sportbund am Freitag, 26. Januar einen Tag in Winterberg im Hochsauerland genießen. Eine Wintertageswanderung durch die herrliche Landschaft steht genauso auf dem Programm wie die Möglichkeit an einem Tages-Alpinskikurs teilzunehmen. Wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen, ist auch ein Tages-Skilanglaufkurs geplant. Speziell für Beginner bietet diese Tagesfahrt einen gelungen Einstieg in den Wintersport.

Die jeweilige Ausrüstung kann mitgebracht werden, ist aber auch kostengünstig vor Ort auszuleihen. Eine Gruppenfahrt mit dem Bus ist vom Hauptbahnhof Herford ab 6.30 Uhr, von Bielefeld ab 7 Uhr und von Paderborn ab 7.45 Uhr möglich. Die Rückkehr ist um 19 Uhr geplant.

Am Freitag, 9. Februar bietet der Sportbund einen weiteren Erlebnistag in Altastenberg im Hochsauerland an. An diesem Tag kann man an einer Schneeschuhwanderung teilnehmen. Die Schneeschuhe werden vor Ort gestellt und angepasst. Teilnehmen können Frauen und Männer jeden Alters, wobei Vorkenntnisse nicht erforderlich sind, jedoch eine Grundkondition vorhanden sein sollte. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in Altastenberg in Winterberg, bei eigener Anreise.

Eine vorherige Anmeldung in der Geschäftsstelle unter Tel. 0521 5251510 oder unter info@sportbund-reisen.de ist unbedingt erforderlich.

Weitere Informationen sind auch unter www.sportbund-reisen.de erhältlich.