Winterspaziergänge im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Um die Wartezeit bis zum Saisonstart am 1. April etwas zu verkürzen, bietet das LWL-Freilichtmuseum Detmold auch in diesem Jahr wieder Winterspaziergänge mit und ohne Fotokamera an. An zwei Sonntagen während der Winterpause haben die Besucher die Gelegenheit, neue Eindrücke im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zu sammeln und auch fotografisch festzuhalten. Los geht es am Sonntag (15.1.), der zweite Termin ist am 19. Februar.

Die Hobbyfotografen starten jeweils um 13 Uhr unter Begleitung einer Fotografin am Museumseingang. Die Kosten pro Person betragen zwölf Euro, die Gruppengröße ist auf fünfzehn Personen beschränkt. Daher ist eine Anmeldung in der Museumszentrale unter Tel. 05231 7060 erforderlich. Mitzubringen ist eine eigene Kamera und eventuell ein Stativ.

Wer sich lieber ohne Fotokamera auf den Weg machen möchte, kann dies jeweils ab 14 Uhr tun. Treffpunkt ist auch für diese geführte Wanderung der Museumseingang. Die Kosten betragen pro Person drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto

Bei den Winterspaziergängen durch das LWL-Freilichtmuseum Detmold kann man neue Eindrücke gewinnen und auch fotografisch festhalten. Foto: LWL/Jähne