Winterkunstzeit bringt Farbe in den Januar

Zieht die winterkunstzeit am letzten Januarwochenende in die Löwenstadt ein, hat sie rund 30 Kunst- und Kulturschaffende aus der Region im Gepäck. Sie verwandeln die Innenstadt mit abwechslungsreichen Ausstellungen und unterhaltsamer Livekunst sowie kreativen Mitmachaktionen und interessanten Workshops in viele kleine und große temporäre Ateliers und Galerien. Zudem öffnen die Geschäfte in ganz Braunschweig am Sonntag zusätzlich von 13:00 bis 18:00 Uhr.

Bei der winterkunstzeit am 27. und 28. Januar zeigt sich mit rund 30 unterschiedlichen Aktionen, wie abwechslungsreich Kunst und Kultur sein können: „Die regionale Kunstszene bietet einen großen Spielraum für verschiedene Ideen, Inspirationen und Interpretationen. Diese Vielfalt möchten wir mit unserer Veranstaltung transportieren und für Besucherinnen und Besucher erlebbar machen“, erklärt Björn Nattermüller, Bereichsleiter bei der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. „Gleichzeitig möchten wir den Künstlerinnen und Künstlern aus der Region die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Livekunst im öffentlichen Raum

Die Neuerkeröder Kunstwerkstatt Villa Luise trotzt den niedrigen Temperaturen und zeigt ihre Arbeit nicht nur auf einem öffentlichen Platz, sondern sie macht den Platz selbst zum Kunstobjekt: Unter dem Thema „Dressed up“ bekommt der Domplatz ein neues Gewand, indem die Künstlerinnen und Künstler Bäume und Alltagsgegenstände in Wolle und andere Materialien einkleiden. Der Kohlmarkt hingegen steht im Zeichen der Holzkunst: Der Motorsägenkünstler Sebastian Heiß und der Bildhauer Magnus Kleine-Tebbe arbeiten hier auf unterschiedliche Weise – mit der Motorsäge oder dem Schnitzmesser – an ihren Skulpturen

Design in der Burgpassage

Geht es um Kunst und Kultur, darf die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig nicht fehlen. Gleich zwei Studiengänge der Hochschule verwandeln die Burgpassage während der winterkunstzeit und darüber hinaus in offene Werkstätten zum Thema Gestaltung – ob mit Experimenten mit neuen Design- und Fabrikationsmethoden in der Werkstatt „Braunschweiger Fab-Lab“ oder mit Ausstellungen, Lesungen und Workshops zu Braunschweiger Zukünften im „Transformationslabor“, das vom 23. Januar bis zum 7. Februar Einzug hält. Nicht weit davon entfernt widmet sich auch Holz und Faden der Gestaltung und zwar mit echter Handarbeit: Aus Holz, Nägeln und Fäden entsteht in der Burgpassage mit 1,3 mal 1,3 Metern das größte Fadenbild, das die Künstler bisher gefertigt haben.

Jubiläum am Bankplatz

Nicht so groß sind die Kunstwerke, die in der beliebten „POP UP / GALERIE 20×20“ der Vielharmonie zu finden sind: Nur 20 mal 20 Zentimeter messen die Unikate, die 20 unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler aus Braunschweig und Umgebung, Berlin und Hamburg eigens für die Veranstaltung der Vielharmonie anfertigen, die im Rahmen der winterkunstzeit Jubiläum feiert. Zum fünften Mal verwandelt sich das Lokal in eine Galerie, in der alle Kunstwerke für 20 Euro zu erwerben sind. Gemeinsam mit dem Verein Kultviertel macht die Vielharmonie den Bankplatz anlässlich des Jubiläums zum Kunstort mit Livemusik und Livekunst.

Mehr Kunst und Kultur zum Mitnehmen

Wer nicht genug von Kunst und Kultur bekommt, kann sich auf die Verteilung der neuesten Auflage der Kulturstadtpläne freuen. Der vom Arbeitsausschuss Tourismus Braunschweig e. V. (ATB) initiierte Kulturstadtplan bietet einen Überblick über die kulturelle Vielfalt der Löwenstadt und zeigt die Orte, an denen Kultur stattfindet, wie Theater, Galerien und Museen auf einen Blick. Am Sonntag, 28. Januar, wird er in der Innenstadt verteilt und liegt bei allen Kunstaktionen aus.

Kunst zum Mitnehmen gibt es für Besucherinnen und Besucher zudem in zahlreichen Ausstellungen – von Malereien und Illustrationen über Fotografien und Grafiken bis hin zu Skulpturen und Papierschneidekunst. Hier können sich Besucherinnen und Besucher nicht nur inspirieren lassen, sondern auch Andenken mit nach Hause nehmen: Zahlreiche Werke und Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler sind vor Ort käuflich zu erwerben. Die Chance auf mehr Kultur haben auch die Besucherinnen und Besucher der Schloss-Arkaden am Samstag, 27. Januar, von 12:00 bis 15:00 Uhr: Mitglieder des Jungen Staatstheaters Braunschweig sind dort als Hunde verkleidet unterwegs. Wer es schafft, drei Fotos von sich mit unterschiedlichen Theaterhunden und dem Hashtag #jungetheaterhunde auf Facebook oder Instagram zu veröffentlichen, hat die Möglichkeit zwei Freikarten für das Junge Staatstheater zu gewinnen.

Weitere Informationen zur winterkunstzeit gibt es unter www.braunschweig.de/winterkunstzeit.