Winterjoghurt aus Lippe für Lippe

Lemgo-Lippe. Seit Anfang dieser Woche gibt es den neuen Bio-Winter-Joghurt in der Sorte Pflaume-Zimt. Es handelt sich um eine spezielle Kreation zur Winter- und Weihnachtszeit. Basis ist der beliebte stichfeste Naturjoghurt mit 3,8% Fettgehalt aus der Hofmolkerei Eben-Ezer. Beim Weihnachtsmarkt der Stiftung Eben-Ezer am vergangenen Samstag konnten die Besucher den neuen Joghurt im Rahmen einer Probieraktion testen. Er kam sehr gut an.

Die Fruchteinlage in Bioqualität liefern die Pflaumenbäume der Lebenshilfe Detmold. Nur der Zimt kommt nicht aus der Region. Das Produkt entspricht den Regionalitätskriterien von Lippequalität. Es ist ein echt lippisches Erzeugnis und wird in Bechern zu 190 und 520 Gramm angeboten. Erhältlich ist er zum Beispiel bei folgenden Lebensmittelhändlern: Marktkauf Bad Salzuflen, Marktkauf Barntrup, REWE Hillegossen, Combi-Markt Pivitsheide, Edeka Markt Pinneichen, REWE Hasselter Platz, REWE Bösingfeld, Marktkauf Horn-Bad Meinberg.

Fotos:

– Den Joghurt gibt es in zwei Größen

– Das Team von der Hofmolkerei Eben-Ezer, in der der Joghurt hergestellt wird