Winterfreude in Büren

Musikalisch startet die Aktion dann am Freitag, 7. Dezember, von 19 bis 22 Uhr ins Wochenende: Elias und Jonas Kramps von der Musikkneipe IBIZA organisieren eine Eis-Disco-Party mit DJs. Neben der Belebung des Marktplatzes stimmt die Eisbahn aber auch auf den Nikolausmarkt ein. Das Marktgeschehen beginnt am Freitagabend ab 18.00 Uhr und lockt dann mit seinem stimmungsvollen Ambiente rund um die Nikolauskirche und den Rathausinnenhof viele Besucher ins weihnachtliche Büren.

Für 1,- Euro aus den Ortschaften zum Nikolausmarkt und zur Eisbahn

Am Nikolaussamstag und -sonntag gibt es erstmals Sondertickets für den Busverkehr zum Nikolausmarkt. In Kooperation mit dem Stadtmarketing Büren gilt auf allen Stadtbuslinien der DB Ostwestfalen-Lippe-Bus, also auf den Linien Bür1 bis Bür6, und auch auf den Schnellbuslinien S60 und S61 (Richtung Büren, Ortsmitte) ein Sondertarif. Für 1,- Euro pro Fahrt können an diesem Wochenende (8. und 9. Dezember) Erwachsene die genannten Buslinien nutzen – Kinder zahlen pro Fahrt 50 Cent.

Informationen:

Der Bürener Nikolausmarkt öffnet am Freitag, 7. Dezember, um 18.00 Uhr, Samstag, 8. Dezember, um 15.00 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, um 11.00 Uhr. Am Sonntag haben zudem die Bürener Geschäfte von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

BU: Sechs Tage Eisbahn mit einem Finale zum Nikolausmarkt: Über das sportliche Eislaufvergnügen freuen sich Marianne Witt-Stuhr (Leiterin Stadtmarketing), Sigfried Finke (Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus), Britta Kusmierz, Martin Stich (Skiclub Büren) und Bürgermeister Burkhard Schwuchow (von links). © Stadt Büren

