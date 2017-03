Winterberg ist Gastgeber für Mountainbike-Weltcup

Winterberg. Nach verschiedenen Wintersport-Wettkämpfen im Schnee ist Winterberg im Sommer Austragungsort für einen weiteren Weltcup: Am 26. und 27. August 2017 macht der UCI Mountain Bike Eliminator Weltcup Station im Hochsauerland. Auf einer 800 Meter langen Strecke treten jeweils vier Starter im K.-o.-System gegeneinander an. Am Wochenende können sich auch Hobbyfahrer auf die Weltcup-Strecke begeben. Winterberg ist eine von acht Station der internationalen Rennserie und die einzige in Deutschland.

Schon im Frühling wird der Ferienort zum Hotspot des Mountainbike-Sports: Vom 25. bis 28. Mai 2017 zeigen beim iXS Dirt Masters, Europas größtem Freeride Festival, 1.800 Mountainbiker in Downhillrennen oder bei akrobatischen Sprüngen in der Luft ihr Können. Rund 35.000 Zuschauer werden erwartet.

Internet: www.newsroom-winterberg.de