Wimbledonsieger Michael Stich gibt Zusage

Halle. Vor dem Geburtstagsjubiläum der GERRY WEBER OPEN kommt die große Show. Mit einem Staraufgebot aktueller und ehemaliger Tennis-Größen: Wenn das rauschende Jubiläumsevent von Deutschlands größtem ATP-Tennisturnier (17. bis 25. Juni 2017) eingeleitet wird, dann dürfen sich die Fans zum 25. Geburtstag auf eine Gala der Extraklasse freuen – bei der beliebten >schauinsland-reisen Champions Trophy< treffen sich allein am Samstag drei Grand Slam-Pokalgewinner auf dem Centre Court des GERRY WEBER STADION. „Es wird eine tolle Feier mit tollen Spielern“, freut sich Turnierdirektor Ralf Weber, der für das traditionelle Mixed-Duell am Samstag (17. Juni 2017, ab 17.00 Uhr) nun eine letzte personelle Attraktion ankündigen kann. Denn neben dem neuen deutschen Tennis-Publikumsliebling Angelique Kerber (WTA-Weltrangliste 1) sowie Österreichs Sandplatzkönig Thomas Muster (French Open-Sieger 1995) und Sensations-Aufsteigerin Laura Siegemund (WTA 31), diesjährige US Open-Mixed-Gewinnerin, wird auch der einstige Wimbledon- und GERRY WEBER OPEN-Sieger von 1994, Michael Stich, in der ostwestfälischen Eventarena aufschlagen.

„Ich freue mich auf die Rückkehr nach Halle, gerade in diesem besonderen Jubiläumsjahr“, sagt der 48-jährige Stich, der in seiner glanzvollen Karriere bis auf Platz zwei der ATP- Weltrangliste sprang. Der Elmshorner spielte schon zu aktiven Zeiten liebend gern in der Heimat und holte sich – bis heute unerreicht – alle deutschen Turniertitel mindestens einmal. Der Doppel-Olympiasieger des Jahres 1999 (zusammen mit Boris Becker) wird bei der >schauinsland reisen-Champions Trophy< an der Seite von Laura Siegemund aufschlagen. Angelique Kerber, die aktuelle Nummer eins der Damen-Tennishitparade, spielt gemeinsam mit Muster. Die 28-jährige Kielerin, die als hohe Favoritin ins Rennen um die „Sportlerin des Jahres 2016“-Wahl geht und in den letzten Monaten eine sagenhafte Erfolgschronik festschrieb, hatte schon im Vorjahr Turnierchef Weber versprochen, wieder bei dem Schaumatch an den Start zu gehen. „Die Atmosphäre hier ist toll, die Zuschauer sind fantastisch – das macht immer einen Riesenspaß“, sagt Kerber.

Weil besondere Anlässe auch ein besonderes Programm erfordern, gibt es für die >schauinsland reisen-Champions Trophy< am Sonntag (18. Juni 2017, 12.00 Uhr und 17.00 Uhr) eine sportlich-spannend Verlängerung. So erwarten die Zuschauer damit drei erstklassige, hochkarätige und zweifellos unterhaltsame Matches. Neben Österreichs Tennis- Darling Barbara Schett und dem begnadeten Entertainer Mansour Bahrami verpflichtete Turnierdirektor für dieses weitere Mixedduell nun Lokalmatador Nicolas Kiefer und Andrea Petkovic. Kiefer, ehedem die Nummer vier der Weltrangliste, rückte zuletzt als kompetenter Kommentator beim TV-Fachsender Eurosport wieder in den Blickpunkt. Der 39-jährige Hannoveraner gewann 1999 die GERRY WEBER OPEN gegen den Schweden Niklas Kulti.

Andrea Petkovic, schon einmal bis auf Platz neun der Bestenliste im Welttennis vorgeprescht, will im nächsten Jahr unbedingt noch einmal einen Anlauf in die Top Ten vollenden. „Halle ist ein ganz besonderer Ort als Tennisspieler für mich“, sagt Kiefer. „Das Turnier und die Fans sind außergewöhnlich. Es ist eine Ehre, beim Jubiläum dabei zu sein.“