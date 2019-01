Willkommenslotsin Cornelia Fanenbruck-Eickmeyer unterstützt Firmen

Paderborn/Höxter. Mit Cornelia Fanenbruck-Eickmeyer als „Willkommenslotsin“ steht Unternehmen im Hochstift eine neue Ansprechpartnerin bei Fragen zur Integration geflohener Menschen in Arbeit und Ausbildung zur Seite. Die Dipl.-Ökonomin und Psychologische Beraterin (IAPP) ist im Rahmen des Programms „Passgenaue Besetzung“ – gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Mitarbeiterin der für Weiterbildung zuständigen Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK). Sie hat ihr Büro in den Räumen der IHK-Zweigstelle in Paderborn (Stedener Feld 14, 33104 Paderborn) und ist dienstags bis freitags, zwischen 09:00 und 13:00 Uhr, und zusätzlich mittwochnachmittags bis 17 Uhr unter der Rufnummer 05251 1559-16 oder per E-Mail cornelia.fanenbruck-eickmeyer@ihk-akademie.de erreichbar.

Willkommenslotsen unterstützen Unternehmen bei der Besetzung offener Stellen mit geflüchteten Menschen. Sie haben laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Aufgabe, die Bereitschaft in Unternehmen zu fördern, Geflüchteten über Praktika oder so genannte Einstiegsqualifizierungen einen ersten beruflichen Einblick zu ermöglichen oder sie idealerweise in Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Dabei stehen die Lotsen den Unternehmen für alle Fragen rund um die Beschäftigung von Geflüchteten zur Verfügung.

Dass es hier viele Unsicherheiten gibt, weiß Monika Grundke, die sich als IHK-Ausbildungsstellenakquisiteurin in der Vergangenheit bei der Integration junger, geflohener Menschen in Ausbildung stark engagiert hat. „Vor allem mit Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es viele Einzelfragen der Unternehmen. Aber auch die Vermittlung von Sprachkompetenzen ist ein wichtiges Thema“, berichtet Grundke.

Weitere Informationen zu den Willkommenslotsen im Internet unter www.ihk-akademie.de.