Start für sechs neue Azubis bei der Ahlers AG

Herford. Sechs junge Leute haben am 01. August ihre Ausbildung bei der Ahlers AG begonnen. Personalleiter Nicholas Morris begrüßte die neuen Azubis gemeinsam mit Heike Klug, Leitung duales Studium. „Der Start ins Berufsleben ist ein bedeutender Schritt und wir legen großen Wert auf eine qualifizierte und fundierte Ausbildung, um später im Beruf erfolgreich zu sein. Die Rahmenbedingungen dafür schaffen wir durch eine intensive Betreuung während der gesamten Lehrzeit“, so Morris. „Die Ahlers AG bietet eine fachlich anspruchsvolle Berufsqualifikation und spannende Karriereperspektiven in der Modebranche. Uns ist es außerdem wichtig, einen Beitrag dazu zu leisten, junge Menschen und ihr Potenzial dauerhaft in der Region zu halten“.

In diesem Jahr werden Antonia Bierauer, Samantha-Tamara Eikmeier, Sina Küster, Tom Sedivy, und Maline Stratos zu Industriekaufleuten ausgebildet, Selma Rolfsmeier absolviert ein duales Studium im Bereich BWL.

Traditionell übernehmen zwei Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr die Patenschaft für die Neuankömmlinge, um den Berufseinsteigern besonders in den ersten Wochen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In diesem Jahr bekleiden diese Rolle Lena Hotfiel und Justin Dürrwald.

Gestartet wurde direkt mit einer Führung durch die zentralen Abteilungen des Unternehmens und einem gemeinsamen Mittagessen.

Mit den Marken Pierre Cardin, Baldessarini, Otto Kern, Pioneer Authentic Jeans, Pionier Workwear und einer breit aufgestellten Verwaltung inklusive internationalen Tochtergesellschaften bietet das traditionsreiche Modeunternehmen eine Vielzahl an Chancen, sich im Rahmen der Ausbildung wertvolles Wissen und Erfahrung anzueignen. Egal ob innerhalb der Produktabteilung einer Marke, im Vertrieb oder auch im Wachstumsbereich E-Commerce: die Ahlers AG setzt intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses.