Wikinger Familienfest in Grömitz vom 20. – 22. April

Grömitz. Neu in diesem Jahr ist das Wikinger Familienfest. 3 Tage lang können kleine und große Wiki-Fans auf der Wiese beim Strandhaus unter dem Motto „Feiern wie die Wikinger“ in die faszinierende Welt der legendären Nordmänner eintauchen. Handwerker und Händler laden im Wikingerdorf zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein.

Ob Waffenschmiede, Trinkhornschleiferei, Lederer oder Bernstein schleifen, in der Wikingerwelt in Grömitz können alle kleinen und großen Besucher den Stand der Handwerkskunst sehen, erleben, selbst mit werkeln und sich von der Atmosphäre des kleinen Wikingerdorfes in die Wikingerzeit von vor 1000 Jahren entführen lassen. Beim Speer- und Axtwerfen können die Gäste ihre eigene Geschicklichkeit austesten. In der in der Mitte des Wikingerdorfes gelegenen Aktionsplatz, finden mehrmals täglich verschiedenste sehr unterhaltsame Shows statt.

Auch Nachwuchs-Wikinger kommen bei den Wikingertagen auf ihre Kosten: Im Wikingerdorf für Kinder, können kleine Besucher auf eine spannende Abenteuer-Reise in die Welt der Wikinger gehen. Beim Runen-Schreiben, Schwertkampf, Heusackschlagen oder Kinderarmbrustschiessen ist jede Menge Spaß garantiert – und ganz nebenbei zeigt sich, dass nur die klassischen Wikingertugenden wie Tollkühnheit, Geschicklichkeit und Kraft zum Erfolg führen. Und mutige Mini-Wikinger werfen hinterher noch einen Blick ins Zelt vom „Schrecklichen Sven“ …

Der Startschuss für das Wikingerfest 2019 fällt am Samstag ab 11:00 Uhr auf der Wiese neben dem Strandhaus. Ein Highlight des Osterprogramms ist die große Schatzsuche am Ostersonntag. Am Strandabschnitt vor dem Strandhaus geht das große Buddeln für alle kleinen Schatzsucher um 13.30 Uhr los. Wer buddelt am schnellsten, gräbt am tiefsten und findet die Schatztruhe? Wir sind gespannt! Eins ist sicher: auf den Schatzmeister wartet ein großer Gewinn! Tipps & Tricks gibt es wie immer vom Osterhasen höchstpersönlich!