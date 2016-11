Wiedereröffnung nach Pause für den Abbau der Sonderausstellung

Paderborn. Die Urkunden, Bücher, Porträtgemälde und liturgischen Gewänder und kostbaren Altargeräte aus der Sonderausstellung sind wieder in ihren Herkunftsmuseen. Auch im Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn sind die letzten Stellwände und Vitrinen der Sonderausstellung „1000 Jahre Abdinghof“ abgebaut. Ab Dienstag (15.11.) sind die Museumstüren wieder wie gewohnt geöffnet.

Dann sind auch die Exponate an ihre angestammten Plätze in der Dauerausstellung zurückgekehrt, die Vitrinen neu bestückt und die Besucher können nicht nur das Gebäude selbst als Nachbau der ottonischen Pfalzanlage des Kaisers erkunden.

Mit der Wiederöffnung nach der Abbaupause stehen im Museum in der Kaiserpfalz auch erneut Führungen auf dem Programm. Am Samstag (19.11.) wird das Mittelalter für alle blinden und sehbehinderten Besucher ab 15 Uhr begreifbar gemacht. Eine Führung durch die Dauerausstellung nimmt am Sonntag (20.11.) um 15 Uhr die Paderborner Königspfalzen in den Fokus. Am Sonntag (27.11.) ist der Eintritt im Museum frei. Kostenlos ist dann außerdem die Führung „Eine Hand wäscht die andere“, die um 15 Uhr für Familien mit Kindern ab acht Jahren Hygiene und Gesundheit in der mittelalterlichen Stadt auf anschauliche Weise erkundet.