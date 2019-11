Wie wehre ich mich gegen Sexismus und Gewalt?

Bielefeld. „Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen“ lautet das Motto eines Internationalen Tages, der am 25. November weltweit begangenen wird. In Bielefeld lädt aus diesem Anlass der Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Bielefelder Netzwerk Opferhilfe“ an diesem Datum zu einem Fachtag in den Historischen Saal der Ravensberger Spinnerei (Ravensberger Park 1) ein.

Von 10 bis 15.45 Uhr beschäftigen sich die Teilnehmerinnen unter dem Titel „Sexismus und digitale Gewalt“ intensiv mit dem Phänomen und dessen Auswirkungen. Das Ziel ist es, Mädchen und Frauen Handlungsempfehlungen mit auf den Weg zu geben und so zu einem souveränen Umgang mit dem Thema zu verhelfen.

Weitere Informationen zum Programm finden sich unter www.frauen-in-bielefeld.de. Wer dabei sein möchte, schickt eine E-Mail an gleichstellungsstelle@bielefeld.de an.