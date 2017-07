Wie wäre es mit einer ArchitekTour?

Kreis Gütersloh. Ob Weserrenaissance, westfälischer Barock oder Fachwerkdenkmäler. Die ArchitekTour bietet auf einer Gesamtlänge von 52 Kilometern zahlreiche architektonische Highlights von Rheda-Wiedenbrück über Varensell bis Gütersloh. Diese Tour findet sich in der Broschüre „Ziehen Sie doch mal wieder Kreise!“, die die pro Wirtschaft GT für alle, die ihre Freizeit gerne aktiv gestalten, zur Verfügung stellt. „Die Routen zeigen, wie viele schöne landschaftliche, architektonische, kulturelle und geschichtliche Besonderheiten der Kreis Gütersloh zu bieten hat. Und diese können direkt von zu Hause aus erkundet werden“, hebt Christina Thüte, Tourismus-Expertin bei der pro Wirtschaft GT, hervor.

Die ArchitekTour startet direkt an einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Kreis Gütersloh: Dem Wasserschloss Rheda, wo Weserrenaissance und westfälischer Barock miteinander verbunden werden. Weiter geht es durch den Flora-Westfalica-Park nach Wiedenbrück. Hier finden sich kunstvoll verzierte Ackerbürgerhäuser im Fachwerkstil und gemütliche Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Entlang des Ufers der Ems führt die Tour nun nach Rietberg. Dort ist, neben liebevoll restaurierten Fachwerkdenkmälern, auch das historische Rathaus zu bestaunen, das als eines der schönsten Westfalens gilt. Vorbei geht es am Gartenschaupark Rietberg, in dem häufig auch kulturelle oder familienfreundliche Veranstaltungen stattfinden. Veranstaltungen sind unter anderem unter https://www.erfolgskreis-gt.de/veranstaltungen zu finden.

„Die Tour verläuft insgesamt eben und ohne Steigungen und ist somit gut zu fahren“, betont Christina Thüte. Die Route führt nun weiter bis nach Neuenkirchen zur Pfarrkirche St. Margareta, der ältesten Pfarrei der ehemaligen Grafschaft Rietberg. Von der Benediktinerinnen-Abtei Varensell geht es nach Gütersloh, über den plätschernden Ölbach mit der denkmalgeschützten Delker Wassermühle. Durch die Siedlung Determeyer verläuft die Route zum Spexarder Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert – dem ältesten Gebäude Güterslohs. Weiter geht es in die Innenstadt von Gütersloh. Hier erwartet die Radler die geschichtsträchtige Architektur des Fachwerkensembles am Alten Kirchplatz rund um die Apostelkirche. Im Anschluss bietet es sich an, im Museumscafé des Stadtmuseums Rast zu machen. Auf der Weiterfahrt stadtauswärts gilt es die renaturierte Dalke zu genießen. Christina Thüte erklärt begeistert: „Mit etwas Glück sind hier auch Schwäne oder andere Wasservögel zu sehen.“ Es geht weiter bis nach Rheda, wo die Tour zum Ausgangspunkt zurückführt.

Die Broschüre „Ziehen Sie doch mal wieder Kreise! − Rad- und Wanderrouten im Kreis Gütersloh“ kann kostenlos über ein Formular im Internet bestellt werden und steht zusammen mit den GPS-Tracks zu den Radrouten kostenlos als Download zur Verfügung. Zu finden sind das Bestellformular und die Downloads unter www.ErfolgsKreis-GT.de. Die Broschüre enthält viele Tipps, um die Freizeit aktiv zu gestalten: Sie umfasst neun Radrouten zu den Themen Architektur, Botanik, Kultur und Geschichte im Kreis Gütersloh. Außerdem stehen vier Wanderrouten zur Auswahl.