Wie Kooperation Schule machen kann

Bielefelder Forschende entwickeln Fortbildung für inklusive Schulen

Bielefeld. Tragfähige, vertrauensvolle Kooperation innerhalb von Schulen und zwischen Schule und Elternhaus ist wichtig. Sie kann nicht nur eine effektive Zusammenarbeit der Erwachsenen fördern, sondern auch zum Wohlbefinden und zur Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler bei tragen. Zu diesem Schluss kommen vor allem Studien aus dem Ausland. Die hiesige Forschung zeigt jedoch, dass derart effektive Kooperationsbeziehungen in Deutschland nur selten institutionell verankert sind. Um das zu ändern, entwickeln Forscherinnen und Forscher aus Sonderpädagogik und Pädagogischer Psychologie der Universität Bielefeld im neuen Projekt „Bielefelder Fortbildungskonzept zur Kooperation in inklusiven Schulen“ (BiFoKi) eine interdisziplinäre Fortbildung für Schulleitungen, Jahrgangsteams und Eltern. Durch die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) können 30 inklusive Gesamtschulen und Sekundarschulen in Nordrhein-Westfalen an der kostenlosen Fortbildung teilnehmen. Ziel ist es, langfristig tragende Kooperationsstrukturen in der sich neu konfigurierenden fünften Jahrgangsstufe zu etablieren. In dem Projekt wird somit das diesjährige, am 5. Mai zelebrierte Motto der „Aktion Mensch“ aufgegriffen: Inklusion von Anfang an – in der neuen Schule, der neuen Klasse und im neuen Jahrgangsteam.

„Kooperation wird an vielen Schulen noch zu wenig systematisch verfolgt und gelingt dann eher zufällig. Neumann und Prof.‘in Dr. Elke Wild. Das wollen wir ändern“, sagt Professorin Dr. Birgit Lütje-Klose, die in der Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld zu schulischer Inklusion und sonderpädagogischer Professionalität forscht. Sie leitet gemeinsam mit Professorin Dr. Elke Wild, Dr. Julia Gorges (Pädagogische Psychologie) und Phillip Neumann (Erziehungswissenschaft) an der Universität Bielefeld das Projekt BiFoKi.