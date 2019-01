Wie der innere Schweinehund besiegt werden kann

Gute Vorsätze fürs neue Jahr

Bielefeld. Abnehmen, gesünder essen, mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören und für sich selbst mehr Ruhe einplanen: Das sind die guten Vorsätze, die Jahr für Jahr auch von vielen Menschen im Kreis Borken gefasst werden. Meist stellt sich bereits nach wenigen Wochen heraus, dass der innere Schweinehund nur schwer zu besiegen ist. „Um die guten Vorsätze in die Tat umzusetzen, ist Anstrengung, Verzicht und viel Geduld erforderlich. Wichtig ist, sich nicht zu viel zuzumuten und nicht zu streng mit sich selbst zu sein“, so der Leiter der AOK-Serviceregion Ostwestfalen-Lippe, Matthias Wehmhöner.

Viele gute Vorsätze werden häufig schnell wieder über Bord geworfen, weil die gesteckten Ziele nicht realistisch sind. Entweder sind die Vorhaben zu umfangreich oder sie dauern zu lange. Es ist nicht möglich, von heute auf morgen 25 Kilogramm abzunehmen oder auf Anhieb 15 Kilometer zu joggen. Das Ziel rückt in weite Ferne und Frust ist vorprogrammiert.

Wer sein Ziel hingegen in Teilschritten verfolgt, wird durch die kleinen Erfolgserlebnisse immer motivierter. „Wir empfehlen, nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Rückschläge sollten ebenfalls von Anfang an eingeplant werden“, meint Wehmhöner. Wird das Teilziel nicht erreicht oder einmal „gesündigt“, sollte auf keinen Fall sofort aufgeben werden, sondern sich deutlich gemacht werden, was schon erreicht wurde. Wichtig ist auch, sich hin und wieder für seinen Erfolg zu belohnen – mit etwas, das nichts mit dem Vorsatz zu tun hat. Hilfreich ist auch, sich einen Ersatz zu schaffen, wenn zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört werden möchte. Mit dem Gedanke „Wenn ich Lust auf eine Zigarette habe, werde ich ein Stück Obst dafür essen oder ein Glas Wasser trinken“ lässt sich der Verzicht einfacher ertragen. Positive Bilder und Formulierungen unterstützen ebenfalls dabei, an seinem Vorsatz festzuhalten. Neben der persönlichen Beratung durch Präventionsexperten vor Ort bietet die AOK NordWest im Internet unter www.aok.de/nw in der Rubrik ‚Gesund leben mit der AOK‘ viele Tipps zum Gesundwerden und Gesundbleiben aus den Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung.