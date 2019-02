“When I was young” – vierte Badewannen-Revival-Party

Bielefeld/Ostwestfalen-Lippe. Zwischen 55 und 75 Lenze zählte der Großteil der Gäste der vierten Badewannen-Revival-Party, die jetzt im Movie Event Café nahe des Bielefelder Hauptbahnhofs über die Bühne ging. Bis in die frühen Morgenstunden tanzten über 300 Fans der legendären Underground-Diskothek (vormals Studio X) nach musikalischen Klassikern der 70er und 80er Jahre wie „Child in Time“ von Deep Purple, „Sebastian“ von Cockney Rebel, „Sweet Surrender“ von Tim Buckley oder „When I was Young“ von The Animals und fühlten sich in ihre Jugendzeit zurückversetzt.

Die überregional bekannte Kultdisco an der Teichstraße 17 im Bielefelder Westen zog von Anfang der 1970er Jahre bis Ende 1980 Publikum aus der Region, aber auch aus ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus an. Gruppen wie Birthcontrol, Kraan oder Ufo gaben hier Konzerte, bevor sie sich in der deutschen Rockszene etablierten. Dann kam der Abriss wegen Neubebauung: 1.600 Wanne-Gänger zelebrierten am 3. November 1980, 14 Tage vor Anrücken der Bagger, eine gigantische Trauerparty.

Erneut den Nerv der Zeit getroffen

1996 trafen sich Hunderte Badewannen-Besucher wieder – zur ersten von Wilhelm „Willi Teuber“ veranstalteten Revival-Party. Die Auftakt-Party war sofort ausverkauft, die zweite Feier wenig später ebenso. Auch die dritte Badewannen-Revival-Party im April 2017 war ein voller Erfolg. Jetzt hatte der Licht – und Tontechniker, der der „Wanne“ beruflich wie privat verbunden war, zur vierten Auflage eingeladen und offensichtlich erneut den Nerv der Zeit getroffen. Schon zum Einlass um 19.55 Uhr strömten die Ersten in die Lokalität Am Bahnhof 6.

Auch die Tanzfläche war schnell gefüllt. Musik von der Compactdisc (CD) und vom Plattenteller lieferten Discjockey (DJ) Eliseo Ingravalle und Willi Teuber. Ersterer hatte damals neben Hannes Wagner an der Teichstraße aufgelegt. Bei „Station to Station“ von David Bowie, „Riders on the Storm” von den Doors, „Love is a Drug” von Roxy Music oder „White Punks on Dope” von den Tubes wurde es seinerzeit eng auf der erhöhten, runden Tanzfläche. Die Gäste in der rauchgeschwängerten, schummrigen Disko tranken Bier und Persico, eingeschenkt von Jochen Chudzik, der vom Zapfer zum Geschäftsführer avancierte.

Anreise mit dem Mofa aus Vilsendorf

Die jetzige Party verlief angenehm rauchfrei, aber nicht weniger eng. Zum Tanzen diente jede freie Fläche im zur Disko verwandelten Lokal – Sabine Wachowski aus Oerlinghausen mit ihrem Freundeskreis mittenmang. Als 20-Jährige war sie mit ihrem älteren Bruder Stammgast in der „Wanne“. „Heute bin ich zweifache Großmutter, aber ich tanze immer noch gerne“, bekennt die 61-Jährige. Doch wer im besten Alter unkonventionelles Flair und Rock-Musik liebt, findet heutzutage kaum Angebote. Die Endfünfzigerin Marie aus Bielefeld freut sich, alte Bekannte wie den damaligen Türsteher Alex wiederzusehen. „Ich bin immer mit dem Mofa aus Vilsendorf hingefahren und habe in der Badewanne meine halbe Jugend verbracht“, erzählt sie. Mancher, der die erste Revival-Party 1996 noch mitfeierte, lebt nicht mehr. So widmete Willi Teuber Hannes Wagner, Jochen Chudzik und anderen eine Gedenkminute.

Danach tanzten Hunderte ausgelassen bis zum frühen Morgen weiter, tauschten Erinnerungen aus und staunten über die alten Fotos und Filmaufnahmen auf zwei Leinwänden. Für die große Fangemeinde hat Willi Teuber jetzt auch einen Badewannen-Stammtisch initiiert: Auftakt ist am 4. März 2019 (Rosenmontag) ab 19 Uhr in der Tavernio am Neuen Rathaus (zuvor Café Nio, Niederwall 23). Dazu gibt es eigens produzierte Erinnerungsstücke mit Badewannen-Logo – Aufkleber, Tassen, T-Shirts und Schirme. Und so bleibt die Bielefelder Kultdiskothek weiter lebendig und die Badewannen-Gänger frei nach Bob Dylan „Forever Young“, im Herzen wie im Geiste ewig jung.