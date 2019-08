WestfalenClassics 2019 – Herbstedition

Musik mit Leib und Seele. Junges französisches Musiker-Trio am 15. September zu Gast auf Gut Holthausen in Büren

Büren. „Der Pianist, der aus dem Nichts kam” – so titelte die WELT über den französischen Klaviervirtuosen Lucas Debargue, der 2015 als Preisträger des renommierten Tschaikowsky-Wettbewerbs in Moskau reussierte und sich dort mit seinen Solovorträgen in die Herzen des Publikums spielte.

Am 15. September feiert der junge Starpianist nun auch sein Debüt beim Internationalen Kammermusikfestival WestfalenClassics: ab 19.30 Uhr in der Kapelle auf Gut Holthausen in Büren, wo Debargue mit seinen beiden Studienfreunden David Castro-Balbi (Violine) und Alexandre Castro-Balbi (Violoncello) zu erleben ist. Und auch diese beiden sind längst auf der Erfolgsspur: als gefragte Solisten wie auch in führenden Positionen bei den deutschen Spitzenorchestern in Leipzig und Weimar.

Die Premiere ist an diesem Abend gleich eine doppelte, denn auf dem Programm steht die deutsche Erstaufführung des Klaviertrios aus Lucas Debargues eigener Kompositionswerkstatt – 2017 uraufgeführt und den drei Freunden in die Finger und in die Seele komponiert. Musik voller Energie, Kreativität und Lebendigkeit – ganz am Puls der Zeit und doch in der Tradition verwurzelt. Musik, die definitiv Lust auf mehr macht. Kombiniert wird die eigene Komposition mit einem Klaviertrio des lebensfrohen Klassikers Joseph Haydn sowie mit dem einzigen Werk in dieser Besetzung aus der Feder des französischen Klangzauberers Maurice Ravel.