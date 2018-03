Westfälische Hallen-Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018

Blau-Weiss Halle holt zum fünften Mal den Titel – Finalist TC Iserlohn mit Rumpfteam

HalleWestfalen. Das Erfreuliche gleich vorweg: Die Regionalliga-Mannschaft des TC Blau-Weiss Halle gewann am 18. März im eigenen GERRY WEBER Sportpark gegen den TC Iserlohn zum fünften Mal die Westfälische Hallen-Mannschaftsmeisterschaft der Wintersaison 2017/2018. Von den Einzelresultaten her stand es nach den vier Einzeln bereits 4:0 für den Titelverteidiger und summa summarum dauerte dieses komplette Finale ganze 109 Minuten an! Während der Gastgeber mit dem Niederländer Justin Eleveld sowie Lennart Zynga, Christopher Koderisch, Maximilian Friese, Johannes Kolowrat und Ramon Wagner allesamt Akteure der LK1 aufgeboten hatte, traten die Sauerländer mit Spieler von bis zu LK17 an! Zwar war Jim Walder (LK1) an Nummer eins dabei, doch der gab nach einer 1:0-Führung gegen Justin Eleved grippegeschwächt auf.

Die anderen drei Iserlohner Tennisspieler Maximilian Kamp (LK4), Felix Struk (LK11) und der 15-jährige Thilo Lorenz (LK17) erspielten sich zusammen sechs Punkte, so dass in null Komma nichts das Endspiel beendet war. Es passt übrigens zum finalen Rahmen, dass der entsprechende Siegerpokal ebenfalls nicht vorhanden war. So nahm man kurzerhand irgendeine Trophäe aus dem TC-Clubraum, umso wenigstens ein wenig meisterliches Flair zu vermitteln. „Wir können leider nichts dazu“, so Teamchef Christopher Koderisch, „dass unser Gegner mit einer solch schwachen Mannschaft angetreten ist. Wir hätten unseren Zuschauern sicherlich mehr und besseren Tennissport geboten. Das einzige erfreuliche ist, wir sind wieder einmal Westfälischer Hallen-Mannschaftsmeister geworden.“

Die Ergebnisse im Einzelnen: Blau-Weiss Halle – TC Iserlohn 4:0: Justin Eleveld – Jim Walder 0:1 Aufgabe Walder, Lennart Zynga – Maximilian Kamp 6:0, 6:2, Christopher Koderisch – Felix Struk 6:0, 6:2, Maximilian Friese – Thilo Lorenz 6:1, 6:1