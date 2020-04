WertstoffhÃ¶fe wieder geÃ¶ffnet â€“ ab sofort nur mit Terminvergabe

Bielefeld. Nach vorübergehender Schließung der Wertstoffhöfe können Bielefelder Bürger und Bürgerinnen ab sofort wieder nach vorheriger Terminvereinbarung Material auf den Wertstoffhöfen Mitte und Süd anliefern. Auf dem Wertstoffhof Nord kann die Anlieferung nach Terminvergabe voraussichtlich erst ab dem 14. April realisiert werden. Zum Schutz aller sollen lange Warteschlangen vermieden und Abstandsvorgaben eingehalten werden. Deshalb ist die Anlieferung ohne Termin nicht möglich. Die Termine können ab sofort formlos über die E-Mail-Adresse Nach vorübergehender Schließung der Wertstoffhöfe können Bielefelder Bürger und Bürgerinnen ab sofort wieder nach vorheriger Terminvereinbarung Material auf den Wertstoffhöfen Mitte und Süd anliefern. Auf dem Wertstoffhof Nord kann die Anlieferung nach Terminvergabe voraussichtlich erst ab dem 14. April realisiert werden. Zum Schutz aller sollen lange Warteschlangen vermieden und Abstandsvorgaben eingehalten werden. Deshalb ist die Anlieferung ohne Termin nicht möglich. Die Termine können ab sofort formlos über die E-Mail-Adresse wertstoffhof@bielefeld.de mit folgenden Angaben beantragt werden.

Name, Adresse und Telefonnummer des Anliefernden

Angabe des KFZ-Kennzeichens des Fahrzeugs, das zur Anlieferung genutzt wird,

In der E-Mail sollten Art und Menge der Abfälle, der gewünschte Wertstoffhof und gegebenenfalls Terminzwänge angegeben werden. Der Umweltbetrieb schlägt dann per E-Mail einen Abgabetermin vor. Bürger und Bürgerinnen ohne E-Mailadresse können die Angaben auch über die Telefonnummer 51-3434 hinterlegen. Die Terminbestätigung erfolgt in diesen Fällen telefonisch. Die Anlieferung darf nur mit maximal zwei Personen erfolgen. Die Gebühr ist grundsätzlich bargeldlos (mit EC Karte) zu entrichten.

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld weist aber weiter darauf hin, dass..:

• Restmüll, Wertstoffe, Kartons und Papier bei Überschreitung des vorhandenen Behältervolumens vorrangig zwischengelagert werden und nach und nach über die Behälter entsorgt werden sollten,

• Grünschnitt nach Möglichkeit kompostiert werden sollte. (Die Saisonbiotonne, die eigentlich erst ab 15. April geleert wird, kann ausnahmsweise ab sofort zur Leerung bereitgestellt werden.),

• online weiterhin reguläre Sperrmülltermine beantragt werden können

• beim Sperrmüll auch Schnelltermine für die Abholung innerhalb von zwei Werktagen angeboten werden (die Gebühr beträgt dann allerdings 78 Euro statt der Standardgebühr von 28 Euro). Zusätzliche Fahrzeuge für ergänzende Termine werden bereitgestellt..