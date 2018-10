Werner Tiki Küstenmacher liest bei Bad Driburger Literaturwochen

Bad Driburg. Nach den erfolgreichen Auftaktveranstaltungen erwartet die Besucher ein weiterer Bestseller-Autor bei den Bad Driburger Literaturwochen „Lesezeichen“. Werner Tiki Küstenmacher liest am 9. Oktober aus seinem Buch „Limbi“ und zeigt, dass der Schlüssel zum Lebensglück im limbischen System, dem emotionalen Gehirn, liegt.

Das Leben könnte so einfach sein, müsste man bei unangenehmen Aufgaben nicht permanent gegen innere Widerstände und die eigene Unlust ankämpfen. Bis man sich aufrafft, um endlich die Steuererklärung auszufüllen, zum Sport zu gehen oder den Schreibtisch aufzuräumen, haben oft zermürbende und quälende Kämpfe gegen sich selbst stattgefunden, begleitet von Gewissensbissen. Warum scheitern so viele Menschen an ihren Vorsätzen? Wie schafft man es, seine Vorhaben mit größerer Leichtigkeit und Freude umzusetzen? Das weiß wohl niemand besser als Werner Tiki Küstenmacher, Autor des Weltbestsellers „simplify your life“.

In seinem Buch „Limbi“ präsentiert er einen Ansatz zur Verbesserung des Alltagslebens, der auf den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften beruht. Der Schlüssel zum Glück liegt im Gehirn. Vor allem in jenem Teil, der für Emotionen zuständig ist, dem limbischen System. Im Gegensatz zur typisch menschlichen Großhirnrinde, zuständig für rationale und differenzierte Entscheidungen, reagiert die limbische Struktur blitzschnell, impulsiv und körperlich, weil sie auf die Vermeidung von Gefahren spezialisiert ist. Unser limbisches System haben wir gemeinsam mit einem archaischen kleinen Säugetier, von dem wir alle abstammen, weil es vor 65 Millionen Jahren eine gigantische Naturkatastrophe überlebte. Dieses Tier ist die Vorlage für Küstenmachers Figur Limbi. Limbi rettet unser Leben in gefährlichen Situationen. Er steht uns aber auch im Weg, wenn etwas Unangenehmes zu erledigen ist. Dann verursacht er Müdigkeit, Widerwillen und Unlust.

Wenn Limbi dagegen etwas gefällt, fühlen wir uns richtig wohl. Er schüttet Dopamin aus, wenn wir uns auf etwas freuen, Endorphin, wenn wir etwas Schönes erleben, Oxytocin, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die wir mögen. Küstenmachers zentrale Idee: Limbi nicht mit Gewalt zu etwas zwingen, sondern intelligent mit ihm kooperieren. An vielen praktischen Beispielen zeigt er, wie sich Limbis enorme Energie und Begeisterungsfähigkeit nutzen lassen, um ohne Verbissenheit auch unangenehme Aufgaben zu meistern: Aufräumen, Beziehungen pflegen, Zeit richtig einteilen, mit Geld umgehen, auf die Gesundheit achten. Auch Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören oder der Umgang mit schmerzhaften Krankheiten werden behandelt. All das in Küstenmachers charmantem, witzigem und unterhaltsamem Stil.

Werner Tiki Küstenmacher ist mehr als vielseitig: evangelischer Pfarrer (im Ehrenamt), freiberuflicher Autor, Karikaturist, TV- und Radio-Moderator, Redner. Er hat über 100 Bücher veröffentlicht, darunter den Welterfolg „simplify your life“.

Die Lesung mit Werner Tiki Küstenmacher aus seinem Buch „Limbi“ findet im Rahmen der Bad Driburger Literaturwochen am 9. Oktober 2018 um 19.30 Uhr in der Vereinigten Volksbank, Lange Straße 97, statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 15,- € (Abendkasse 17,- €) in der Tourist-Information Bad Driburg und der Buchhandlung Saabel.

Das komplette Programm der Bad Driburger Literaturwochen „Lesezeichen“, die von der Vereinigte Volksbank eG unterstützt werden, und noch bis Ende November ein abwechslungsreiches Literaturprogramm für kleine und große Lesefreunde bieten, ist im Internet unter www.bad-driburg.com zu finden.