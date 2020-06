Werkstatt zur Umgestaltung des Bahnübergangs

Plätze für Anwohnerinnen und Anwohner werden verlost

Paderborn. Für die nach derzeitigem Stand am 13. Juni stattfindende Werkstatt-Veranstaltung zur fahrrad- und fußgängerfreundlichen Umgestaltung des Bahnübergangs am Rosentor sucht die Stadt Paderborn noch zwei interessierte Anwohnerinnen oder Anwohner aus dem Bereich der Südstadt (Le-Mans-Wall, Husener Straße, Südring, Giselastraße, Borchener Straße) die ihr Quartier in der Werkstatt vertreten möchten. Interessierte können sich bis einschließlich 3. Juni per Mail unter infopaderbornde unter Angabe ihrer Adresse melden, oder per Telefon unter 05251-88 12787. Unter allen Bewerberinnen und Bewerbern werden die beiden freien Plätze dann verlost.

Ziel der Veranstaltung ist es, zusammen die bisher von Fachplanern erarbeiteten Lösungen zu erörtern und eine Bewertung der Varianten vorzunehmen. Gemeinsam mit Vertretern betroffener Vereine und Initiativen, Organisationen, der Politik sowie zwei Vertretern der Anwohnerschaft sollen Anforderungen aus Sicht der Stakeholder formuliert werden und die Varianten unter Berücksichtigung der wichtigen und speziellen Anforderungen bewertet werden.

Die Untersuchungen zu einer anderen Gestaltung und geänderten Verkehrsführung im Bereich des Bahnübergangs als auch der Bahnunterführung Rosentor sind schon seit vielen Jahren Thema in der Bevölkerung, der Politik und der Verwaltung. In der Vergangenheit wurden bereits diverse Varianten einer Querung der Bahngleise in Form einer Unterführung, einer Überführung oder auch eine Fahrstuhllösung an der bestehenden sowie einer neu verorteten Stelle auch unter Einbindung spezialisierter Fachplaner geprüft. Aufgrund der schwierigen topographischen Verhältnisse zeigte sich allerdings, dass keine der Lösungen als optimal zu bezeichnen ist. Jede der erarbeiteten Lösungen stellte lediglich einen Kompromiss dar und hätte Vor- und auch Nachteile für die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden.

Ursprünglich sollte der Werkstatt mit einer größeren Teilnehmerzahl stattfinden, durch die Corona- Pandemie ist die Teilnehmerzahl aber stark begrenzt worden und wird unter besonderen Sicherheitsaspekten durchgeführt.