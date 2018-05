Werde zum moBiel-Designer

Bielefelder können kreative Vorschläge einreichen

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben es vorgemacht. Mit Adidas gab es einen gemeinsamen Turnschuh, im Design der BVG-Sitzbezüge. Das Muster aus den Bielefelder Bussen und Bahnen ist heute auch schon eine echte Marke in der Stadt und hat Wiedererkennungswert. Alle Bielefelderinnen und Bielefelder können deswegen ab sofort ihre Ideen einreichen, was man aus dem bunten Stäbchenmuster noch machen könnte. Der beste Vorschlag wird am Ende umgesetzt und in einer limitierten Auflage angefertigt.