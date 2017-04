Wer wird Parklichter-Gesicht 2017?

Bad Oeynhausen. Es ist wieder soweit. Die Vorbereitungen für das diesjährige Veranstaltungshighlight werden konkreter. Ein Großteil der Bandbestätigungen wurde schon bekanntgegeben, das Rahmenprogramm nimmt immer mehr Form an und die Vorfreude steigt. Jetzt fehlst nur noch Du mit Deinem Parklichter-Blick.

Auch in diesem Jahr sucht die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH wieder öffentlich nach den Hauptrollen auf sämtlichen Werbemitteln für die Parklichter 2017. „So unterschiedlich wie die Veranstaltungstage sind, so unterschiedlich sollen auch die Menschen mit dem markanten Parklichter-Blick sein“, betont Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. In diesem Jahr suchen wir für jeden Veranstaltungstag drei Gesichter: Fröhliche Kinder für den Sonntag, Jugendliche für den Konzertfreitag und Erwachsene für den Samstag. „Alle Gesichter sollen dabei den besonderen Hingucker neu präsentieren“, unterstreicht Peter Adler. Gemeint ist damit der erstaunte Blick gen Himmel. Ein Moment der Freude, der alle Besucher der Parklichter über das ganze Wochenende vereint.

Wenn Du zwischen 3 und 99 Jahren alt bist und Lust hast, das Parklichter-Gesicht 2017 zu werden, dann melde Dich bis zum 8. April 2017. Die Gewinner dürfen sich auf tolle Preise freuen: Neben der persönlichen Foto-CD vom Foto-Shooting gibt es Freikarten für den Parklichter Freitag und Samstag für jeweils zwei Personen sowie eine exklusive Backstage-Führung am Freitag vor dem großen Konzert. Unsere kleinsten Foto-Stars dürfen dabei natürlich ihre Eltern mitbringen.

Und so bewerbt Ihr Euch

Für den Fotowettbewerb schickt Ihr uns Fotos auf denen Ihr Euren Parklichter-Moment darstellt: Der freudige Blick gen Himmel. Die Fotos sollten maximal 5 MB haben und als jpg-Grafikformat vorliegen. Sendet Eure Bilder spätestens bis zum 8. April 2017 an parklichter@badoeynhausen.de oder meldet Euch auf www.parklichter.com an.

Nach dem Anmeldeschluss entscheidet eine unparteiische Jury, bestehend aus jeweils einem Vertreter von der Stadtsparkasse Bad Oeynhausen, E.ON, Westfalica GmbH, Stadtwerke Bad Oeynhausen, Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH und dem Fotografen, wer die neuen Parklichter-Gesichter werden. Die Gewinner werden am Dienstag, den 25. April 2017 ab 16.00 Uhr zum professionellen Fotoshooting eingeladen und sind ab dann offiziell die „Parklichter-Gesichter 2017“!

Im weiteren Verlauf verwendet die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH die Fotos für Werbezwecke auf Plakaten, im Internet, via Facebook und vielen weiteren Werbemitteln. Die Parklichter-Gesichter sollten ihr persönliches Foto auch bei Facebook als Profilbild hinterlegen, zumindest bis zu den Parklichtern 2017 am ersten Augustwochenende.

Mit Einsendung der Fotos erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen auf www.parklichter.com einverstanden. Weitere Informationen gibt es auf www.parklichter.com, www.badoeynhausen.de, www.facebook.com/parklichter, www.facebook.com/staatsbadbadoeynhausen und unter staatsbad@badoeynhausen.de.

Die Veranstaltung Parklichter wird bereits seit einigen Jahren von den Hauptsponsoren Stadtsparkasse Bad Oeynhausen, E.ON und Stadtwerke Bad Oeynhausen unterstützt, ohne die die Parklichter in dieser Form nicht realisierbar wären.