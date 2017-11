Wer ist eigentlich L.I.S.A? – 8. MINT-Mitmach-Tag am 25. November in Gütersloh

Kreis Gütersloh. Bald ist es wieder soweit. Der MINT-Mitmach-Tag Kreis Gütersloh geht in die mittlerweile achte Runde und hat einiges zum Thema MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu bieten. In spannenden Workshops, interessanten Vorträgen, einer Mitmach-Ausstellung und fesselnden Bühnenshows können die Besucher MINT einmal ganz anders erleben. In diesem Jahr begrüßt der MINT-Mitmach-Tag zudem Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Für Jung und Alt gibt es beim MINT-Mitmach-Tag einiges zu entdecken, wie z.B. das Innere eines Auges, den ShowTruck der Firma Lübbering oder L.I.S.A, die humanoide Roboterdame. Los geht es am Samstag, den 25. November, ab 09:30 Uhr im Carl-Miele-Berufskolleg.

Besonderes Highlight in diesem Jahr: Die „machMINT“ – App. Mit der App können alle Besucher an einer aufregenden digitalen Schnitzeljagd teilnehmen. Wer diese erfolgreich meistert, wird mit einem Preis belohnt. Alles was dafür nötig ist, ist die App vorher im Apple App Store oder im Google Play Store herunterzuladen und zum MINT-Mitmach-Tag zu kommen.

Wie auch in den Vorjahren ist die Teilnahme am MINT-Mitmach-Tag, der wieder gemeinsam vom Carl-Miele-Berufskolleg und pro MINT GT organisiert wird, kostenlos. Für die Workshops müssen sich die Schüler allerdings im Vorfeld anmelden. Das Programm, die Übersicht zu den Workshops und weitere Infos gibt auf www.pro-mint-gt.de. Das gedruckte Handbuch zum MINT-Mitmach-Tag kann zudem kostenlos per E-Mail unter info@prowi-gt.de angefordert werden.

Bildzeile: Experimentieren, entdecken, forschen und erleben ist auch dieses Jahr das Motto beim MINT-Mitmach-Tag (Foto: Mario Wallenfang).