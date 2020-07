Auch Shakers Klassenkameradin, die 17-jährige Syrerin Viyan, wird von der Praktikumsakquisiteurin unterstützt. Ihr Vater und ihr Großvater sind Ärzte. Ihr Wunsch Medizin zu studieren, liegt daher nahe. Aber geht das so einfach in einem fremden Land mit fremder Sprache und einem Ausbildungssystem, das so ganz anders ist als im Heimatland? Aufgrund der anfangs fehlenden Sprachkenntnisse muss sich Viyan wie alle jungen Geflüchteten von unten im Bildungssystem hocharbeiten. Gerade hat sie ihren Hauptschulabschluss mit der Note 1 gemacht – als Beste in ihrer Klasse. Als nächstes strebt sie den Realschulabschluss an. Nebenbei hat sie, von Aspin vermittelt, ein Praktikum im Krankenhaus gemacht.

„Ich bin ganz sicher, dass Viyan ihren Weg gehen wird, konsequent mit viel Disziplin und Fleiß“, sagt Ingrid Aspin, der ihre Schützlinge sehr ans Herz gewachsen sind. Kein Wunder, dass ihre ehemaligen Schülerinnen und Schüler von ihr sagen: „Wenn es brennt, hilft Frau Aspin!“