Bertelsmann spendet Kinderbücher im Wert von 5.800 Euro an Gütersloher Kitas.

Gütersloh. Anlässlich des 24. UNESCO-Welttag des Buches am 23. April verschenkt Bertelsmann insgesamt 570 Bücher an die 56 Kindergärten und Kindertagesstätten in Gütersloh. Die Buchpakete enthalten jeweils zehn Kinderbücher von Autoren der Verlagsgruppe Random House.