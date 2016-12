Weltstar Anastacia kommt zur Landesgartenschau Internationaler Topstar gibt am 22. Juli 2017 ein Open Air-Konzert in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe. Ein absolutes Highlight präsentiert Bad Lippspringe Marketing zur Landesgartenschau 2017: Poplegende Anastacia, die Riesenstimme hinter Megahits wie „I’m Outta Love“ und „Left Outside Alone“ kommt nach Bad Lippspringe! Am Samstag, 22. Juli 2017, präsentiert die US-Amerikanerin viele Hits aus ihrem „Ultimate Collection“-Album. Mit weltweit mehr als 30 Millionen verkauften Platten ist sie eine der bekanntesten Stimmen unserer Zeit und zelebriert ihre Karriere mit dem neuen Auftritt.

Die „Ultimate Collection“ ist der Nachfolger ihres Studio-Albums „Resurrection“, das in England bereits zum vierten Mal in ihrer Karriere die Top 5 erreichte. Anastacia kehrte mit dem neuen Album zu ihrer Plattenfirma Sony Music zurück, mit der ihr der weltweite Durchbruch gelungen war. „Ich fühle mich gesegnet und bin demütig, dass ich die Erfahrung dieses aufregenden nächsten Kapitels meines Lebens machen darf. Die Idee hinter meiner „Ultimate Collection“ war, für jeden etwas dabeizuhaben“, so Anastacia.

„Es ist uns eine große Freude, dass es uns gelungen ist, mit Anastacia einen internationalen Topstar für die Landesgartenschau 2017 zu gewinnen. Dieses Konzert wird ein absolutes Highlight im umfangreichen Veranstaltungskalender“, betont LGS-Geschäftsführerin Erika Josephs. Aktuell steht Bad Lippspringe Marketing in Verhandlungen mit weiteren namhaften Musikern und Künstlern. Der Kartenverkauf für das Konzert von Anastacia beginnt in Kürze; der Termin dafür und die Eintrittspreise werden frühzeitig angekündigt.