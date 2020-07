Weltstadtmusik im Parkbad

Marion & Sobo Band

Gütersloh. Am Sonntag, 19. Juli, ab 16.30 Uhr findet das nächste Konzert der Reihe Weltstadtmusik im Gütersloher Parkbad statt. Auf der Bühne stehen Marion & Sobo Band. Das französisch-polnisch-deutsche Trio aus Bonn erschafft seinen eigenen modernen Stil von vokalem Gypsy Jazz und verbindet ihn mit globaler Musik und Chanson. Die französische Sängerin Marion Lenfant-Preus, der polnische Gitarrist „Sobo“ (Alexander Sobocinski) und deren Band machen Musik über Schubladen hinweg. Sie erkunden Klangfarben von West- und Ost-Europa mit ihrem neuen Album „Esprit Manouche“ (Acoustic Music Records), und nutzen ihre internationalen Wurzeln, ihre Reisen und ihren Kontakt zu verschiedenen Kulturen als Quelle der Inspiration für ihre Lieder.

Bereits seit 2010 bietet der städtische Fachbereich Kultur das kleine feine Konzertprogramm an drei Terminen in den Sommermonaten in Kooperation mit der Galerie Siedenhans und Simon im Angenete Garten neben dem Stadtmuseum an. Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen ist die Reihe in diesem Jahr in das Parkbad Gütersloh gezogen.

Der Eintritt ist frei. Auf dem Gelände gilt die aktuelle Hygiene-Verordnung.