Weltladen Veranstaltungsreihe – Termine

Minden. Seit über 40 Jahren werden in Minden fair gehandelte Waren zur Förderung benachteiligter Produzenten verkauft.

Wie aber funktioniert ein Weltladen, was hat sich verändert in den Jahrzehnten, wie wirkt der Faire Handel, welche Prinzipien stehen dahinter und wie arbeitet ein Fairhandelsimporteur ? Antworten und Einblicke in das System Fairer Handel soll eine 6-teilige Veranstaltungsreihe im Welthaus Minden geben. Themen werden entlang der Lieferkette vom Produzenten bis in den Weltladen werden beleuchtet. Nicht nur die Theorie sondern auch der Genuss von fair und ökologisch produzierten Lebensmitteln aus dem Sortiment des Weltladens gehören zum Programm der Veranstaltungen. Als Abschluss ist auch ein informativer Besuch beim anerkannten Weltladenlieferanten El Puente in Nordstemmen geplant. Ein Angebot für alle die mehr wissen wollen über Produkte, Produzenten, Siegel und Produktionsbedingungen.

Themen & Termine:

Mi 18.9. / 16.30 – 18.00 – Weltladen – Mehr als Verkaufen, über Prinzipien und Motivationen

Mi 16.10. / 16.30-18.00 – Kaffee für den Mühlenkreis – vom Kleinbauern in den Weltladen – mit Kaffeeverkostung

15.1.2020 / 16.30-18.00 – Wirkungen des Fairen Handels – ein Mitarbeiter des Importeurs berichtet von den Wirkungen vor Ort

19.2.2020 / 16.30-18.00 – Fairer Handel im Supermarkt – von Siegeln und Labeln

März 2020 Besuch beim Importeur El-Puente in Nordstemmen – Termin nach Absprache.