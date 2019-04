Weltklasse-Quartett um Weltmeister â€žMighty Mikeâ€œ van Gerwen kommt nach Halle

HalleWestfalen. „One Hundred and Eighty“! Die von Kultsprecher Russ Bray langgezogene Zahl kennen Millionen von Fernsehzuschauern, die alljährlich bei der Darts-Weltmeisterschaft im legendären Londoner Alexandra Palace mit fiebern. Nach dem sich der niederländische Darts-Superstar Michael van Gerwen in diesem Jahr im „Ally Pally“ seinen dritten Weltmeistertitel sicherte, wird „Mighty Mike“ mit einigen weiteren Top-Spielern nun beim „Best of Darts – Michael van Gerwen & Guests“ in HalleWestfalen die populäre Präzisionssportart eindrucksvoll zelebrieren.

Im Rahmen dieser vierstündigen Exhibition-Show am 29. Mai (Mittwoch) 2019, ab 19.00 Uhr, wird der Weltrangliste-Erste Michael van Gerwen sowie Deutschlands bester Profi Max „Maximiser“ Hopp, der österreichische Publikumsliebling Mensur „The Gentle“ Suljovic und einer der schnellsten Pfeilwerfer der Welt, van Gerwens Landsmann Vincent „The Dutch Destroyer“ van der Voort, an den Start gehen. „Das wird ein absolutes Highlight“, ist sich der 29-jährige van Gerwen sicher. „Auf Darts-Galas sind mir die kuriosesten Würfe gelungen und auch in Halle werde ich mein Bestes geben, um das Publikum gut zu unterhalten.“

Auch für das abwechslungsreiche Programm neben dem Darts-Board werden prominente Namen die Reise nach Ostwestfalen antreten. Die deutsche Darts-Stimme Elmar Paulke leitet durch die Veranstaltung, während die englische Caller-Legende George Noble als Schiedsrichter fungiert. „Halle kann sich auf einen wunderbaren Abend freuen“, meint der Moderator und Kommentator Paulke. „Was diese Jungs teilweise ohne Druck spielen, ist noch einmal ein paar Klassen besser als die Leistungen im TV.“

Darts-Exhibitions wie „Best of Darts – Michael van Gerwen & Guests“ zählen nicht zu den offiziellen Ranglisten-Turnieren und sind dafür bekannt, dass die Profis versuchen, möglichst spektakuläre Würfe zu zeigen und mit viel Freude ihrer Passion nachgehen. Neben den vier Weltklassespielern werden vier Amateurspieler an den Start gehen, die zu Beginn der Veranstaltung jeweils auf einen der großen Namen treffen werden. „Auch wenn es für uns eine entspannte Atmosphäre ist – ich möchte auf keinen Fall gegen einen Amateurspieler verlieren“, so der 22 Jahre junge „Maximiser“ Hopp. „Ich freue mich auf das deutsche Publikum und werde versuchen, den Heimvorteil so gut wie möglich zu nutzen.“

Diesen Heimvorteil sollte Deutschlands größtes Darts-Sporttalent auch in HalleWestfalen nutzen können, denn bereits vier Mal (2007 bis 2009, 2011) kamen die „German Darts Championships“ zur Austragung. Rund 10.000 begeisterte Darts-Fans haben die nationalen Meisterschaften zu einer hochklassigen Veranstaltung werden lassen. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach acht Jahren wieder ein Darts-Highlight bei uns veranstalten werden“, sagt Ralf Weber (Prokurist GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT). „Mit diesem neuen Sportshow-Format können die zahlreichen Fans den faszinierenden Darts-Sport bei uns live erleben. Es ist eine besondere Gelegenheit, um sich Autogramme von den Top-Spielern zu holen oder auch für unvergessliche Erinnerungsfotos mit ihren Lieblingsstars.“

Eintrittskarten sind ab Donnerstag (21. März 2019) in zwei Kategorien (Stehplatz: 35,00 Euro / Sitzplatz: 47,50 Euro) unter der telefonischen Hotline (05201) 81 80 erhältlich. Des Weiteren via Internet unter www.gerryweber-world.de sowie bei allen eventim-Vorverkaufsstellen. Das GERRY WEBER TICKET CENTER ist wie folgt zu erreichen: Weidenstraße 2 (direkt an der B68 Richtung Osnabrück/Bielefeld gelegen), 33790 HalleWestfalen.

———————————-

Exklusive „180 area“-Premium-Tickets

Zudem sind exklusive und limitierte Premium-Eintrittskarten für die Exhibition-Show „Best of Darts – Michael van Gerwen & Guests“ zu erwerben.

Die sogenannten „180 area“-Premium-Tickets sind zum Preis von 180,00 Euro erhältlich und beinhalten folgendes Leistungspaket:

• Beste Platzkarte in der „180 area“ (Bühnenbereich vorne/Mitte)

• Meet & Greet mit den Spielern, Master of Ceremony (Moc) und Referee im GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL

• Reservierter VIP-Parkplatz

• Sektempfang im GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL (ab 17.00 Uhr)

• Mediterranes Zwei-Gänge-Buffett oder -Menü sowie Getränkeauswahl (Bier, Wein, Soft- und Heißgetränke) im GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL

• Getränke-Flat (Bier, Wein, Soft- und Heißgetränke) während der gesamten Veranstaltung im GERRY WEBER EVENT CENTER

———————————-

Die Top-Stars im Kurz-Porträt

Michael van Gerwen • Max Hopp • Mensur Suljovic • Vincent van der Voort

Michael van Gerwen

Ø Nickname: „Mighty Mike“

Ø Geburtstag-/ort: 25. April 1989 in Boxtel, Niederlande

Ø Einlaufmusik: „Seven Nation Army“ von „The White Stripes“

Ø PDC-Profi seit: 2007

Ø Karriere: Dreimaliger und aktueller Weltmeister (2014, 2017, 2019)

Aktuelle Nummer Eins der Weltrangliste

Mehr als 100 PDC-Titel

Jedes große TV-Turnier bereits gewonnen

Max Hopp

Ø Nickname: „Maximiser“

Ø Geburtstag-/ort: 20. August 1996 in Idstein, Deutschland

Ø Einlaufmusik: „Hey Baby“ von „DJ Ötzi“

Ø PDC-Profi seit: 2012

Ø Karriere: Erfolgreichster deutscher Darts-Spieler

2018 ersten beiden PDC-Seniorentitel gewonnen

Sechsfacher WM-Teilnehmer

Ehemaliger PDC-Junioren-Weltmeister

Mensur Suljovic

Ø Nickname: „The Gentle“

Ø Geburtstag: 05. März 1972 in Turin, Jugoslawien

Ø Wohnort: Wien (spielt für Österreich)

Ø Einlaufmusik: „Simply The Best“ von „Tina Turner“

Ø PDC-Profi seit: 2008

Ø Karriere: Erfolgreichster österreichischer Darts-Spieler

Fünfmaliger PDC-Turniersieger

Elffacher WM-Teilnehmer

Sieger Major-Turnier „Champions League Of Darts“ (2017)

Vincent van der Voort

Ø Nickname: „The Dutch Destroyer“

Ø Geburtstag-/ort: 18. Dezember 1975 in Purmerend, Niederlande

Ø Einlaufmusik: „Give It Up“ von „KC & The Sunshine Band“

Ø PDC-Profi seit: 2007

Ø Karriere: Einer der schnellsten Darts-Spieler der Welt

UK-Open-Finalist (2007)

Zwölfmaliger WM-Teilnehmer

Sieger von fünf PDC-Turnieren