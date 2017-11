Detmold. Nikolaus-Überraschung

für Kinder in Detmold: Noch bis

zum 5. Dezember 2017 können Mädchen

und Jungen ein selbstgemaltes Bild für

den Nikolaus in der Weltbild-Filiale

abgeben. Der Nikolaus bringt

ihnen dafür ein kleines Geschenk,

das am Nikolaustag, 6. Dezember,

ab 12 Uhr dort abgeholt werden kann.

Charity-Aktion: Mit Weltbild zum

Weihnachtsengel für eine gute Sache werden

www.weltbild.de/weihnachtsengel