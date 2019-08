Wellness im Teutoburger Wald

Ostwestfalen /Lippe. Eine Auszeit vom Alltag – und noch viel mehr als das: Der Teutoburger Wald verwöhnt nachhaltig. Mit traditionellen Heilmitteln aus der Region und mit beliebten Wellness-Anwendungen aus aller Welt, mit naturschöner Landschaft und abwechslungsreicher Kultur.

Ein Wochenende raus, sich etwas Gutes tun, die Zeit genießen – und Montag geht’s entspannt und voll neuer Energie zurück an die Arbeit. Denn was die Thermen und Heilbäder des Teutoburger Waldes Gutes tun für Körper und Seele, das wirkt nachhaltig. Und der Weg zum intensiven Kurz-Urlaub ist nicht weit: Von vielen Großstädten aus lässt sich der Teuto so leicht erreichen, dass auch eines der Tagesangebote kurzfristige Entspannung möglich macht.

Attraktive Pauschalen für Wohlfühl-Wochenenden

Wohlfühlen und Abschalten – mit Ayurveda und Massagen zum Beispiel. Oder bei tiefenreinigenden Saunagängen und Beauty-Behandlungen. Andere bevorzugen Moorbäder und Aromatherapie. Im Teutoburger Wald komponiert jeder Gast sein ganz persönliches Wellness-Wochenende selbst. Auch ganz spontan und nach Lust und Laune: Wer lediglich die Hotel-Übernachtung gebucht hat, wählt vor Ort aus einem reichen Angebot. Die kleine kosmetische Auffrischung fürs Gesicht oder das Ganzkörper-Meersalz-Öl-Peeling, Nordic Walking oder das Verwöhnprogramm im Hamam. Die Qual der Wahl erspart sich, wer vorab eine der zahlreichen Pauschalen gebucht hat.

Aktive Entspannung: Wellness und Radeln oder Wandern

Aktiv entspannen – zum Beispiel bei der Verknüpfung von Wellness und Radfahren oder Wandern. Mehrtägige Touren verbinden kulinarische und kulturelle Highlights, landschaftliche Reize und Baudenkmäler, Heilbäder und Kurorte. Wer einen aktiven Wellness-Urlaub völlig unbeschwert genießen will, bucht eine der attraktiven Pauschalen. Denn zu etlichen Arrangements gehören Extras wie der Gepäcktransport, der Transfer zum Startpunkt der Tour oder auch ein E-Bike. Der zusätzliche Elektro-Antrieb ist hier im Mittelgebirge Wellness für die Beine. Ein immer dichteres Netz von Verleih- und Ladestationen ermöglicht auch ausgedehnte Rad-Touren mit eingebautem Rückenwind.

Festliche Entspannung: Wellness und Kultur plus Kulinarik

Genüsse für den Körper, aber auch für den Geist – Theater und Varieté, Philharmonie und Freilichtbühnen sind einige der Möglichkeiten, einen festlichen Abend zu erleben, der am besten mit einem passenden Menü abgerundet wird. Westfälisch-herzhaft oder auch vitalisierend-leicht: Wellness aus der Küche. Zum Kulturangebot des Teutoburger Waldes gehören außerdem Museen – vom größten Freilichtmuseum Deutschlands in Detmold bis zum kleinen Widukind-Museum in Enger, vom modernen MARTa Herford bis zum historischen Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn.

Entspannung im Grünen: Wellness und Klostergärten oder Landschaftsparks

Der Teutoburger Wald verwöhnt – nicht nur durch die zahlreichen Wellnessangebote. Auch die landschaftlichen Reize sowie die kleinen und großen Gärten tragen zum Genuss-Erlebnis bei. Kleine Kräuterbeete an historischen Klöstern und weitläufige Kurparks, klassische Landschaftsgärten und der moderne Gartenschaupark in Rietberg. Er verbindet Naturschutzgebiete in den Emsauen mit floralen Inszenierungen, Gartenkunst mit Freizeitspaß. Und zur Krönung des Gartengenusses eine Rosenpackung oder eine Kräuteröl-Massage. Für die Erholung mit allen Sinnen, die lange nachwirkt.