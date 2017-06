Bielefeld. Am Sonntag, den 2. Juli 2017, trifft sich wieder die Bielefelder PULSE OF EUROPE Sektion um 14 Uhr vor dem Rathaus. Bei diesem Treffen wird ein Jurist in kurzer Form an einem konkreten Fall verdeutlichen, welche Rechte ein EU-Bürger in einem anderen Land hat. Ein kleiner humorvoller Quiz rundet das Thema ab, bevor wie immer von allen die Europa-Hymne „Freude schöner Götterfunken“ gesungen wird.