Weitere Maßnahmen für Detmold per Allgemeinverfügung

Detmold. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Erlasse zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen fortgeschrieben. Daraufhin hat die Stadt Detmold ihre Allgemeinverfügung angepasst. „Corona stellt uns alle vor große Herausforderungen. Damit wir unser Gesundheitssystem und die Schwächsten in unserer Gesellschaft schützen, müssen wir uns alle solidarisch zeigen und dafür die deutlichen Einschränkungen, auch soziale Distanz, in den nächsten Wochen in Kauf nehmen“, so Bürgermeister Rainer Heller.

Ab sofort gelten gemäß Allgemeinverfügung bis zunächst einschließlich 19. April folgende Regelungen:

Veranstaltungen

Alle Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet der Stadt Detmold sind untersagt. Dies schließt grundsätzlich auch Versammlungen unter freiem Himmel ein. Ausgenommen vom Veranstaltungsverbot sind lediglich Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Daseinsfür- und -vorsorge oder der Versorgung der Bevölkerung dienen, wie unser Wochenmarkt.

Restaurants und Hotels

Es ist angezeigt, sämtliche Gastronomiebetriebe zu schließen, gestattet ist lediglich die Mitnahme und Auslieferung von Speisen. Nach Landeserlass sind Ausnahmen für einen Restaurantbetrieb zwischen 6 und 15 Uhr unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen grundsätzlich möglich. Dies muss jedoch vorab vom Detmolder Ordnungsamt (ordnung@detmold.de) genehmigt werden.

Einzelhandel und Dienstleistungen