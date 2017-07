Weitere Flugplatz-Besichtigungstouren im Herbst

Tickets im Vorverkauf am 2. September bei Gütersloh Marketing

Gütersloh. Die im Juni und Juli angebotenen Bustouren über den Flugplatz waren schnell ausverkauft, das Interesse war groß. Im Herbst werden nun weitere Termine angeboten. Die Stadt Gütersloh lädt in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und in Kooperation mit der Gütersloh Marketing an mehreren Samstagen im September und Oktober erneut zu Besichtigungen ein. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich allerdings bereits jetzt den Termin für den Vorverkauf merken: Er findet statt am Samstag, den 2. September, ab 10 Uhr, wieder im Service-Center der Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63. Ein Ticket für die ca. zweistündige Busfahrt über das Gelände kostet vier Euro. Es werden maximal vier Tickets pro Person verkauft.