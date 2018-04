Weiterbildung zum Nachhaltigkeitsmanager erstmals an der FHM Bielefeld

Ab Oktober 2018 an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld: Weiterbildung zum Nachhaltigkeitsmanager Bewerbungen ab sofort möglich



Bielefeld. Das Center for Sustainable Governance (CSG) der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) bietet ab Oktober 2018 erstmals die Weiterbildung zum Nachhaltigkeitsmanager am Standort Bielefeld an. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Seit 2017 müssen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, die im öffentlichen Interesse stehen, verbindlich über ökologische und soziale sowie Themen ihrer Unternehmensführung Auskunft geben. Auf diese Weise werden Unternehmen immer mehr in die Verantwortung gezogen, ihre unternehmerischen und gesellschaftlichen Handlungen zu überdenken und im Sinne der Nachhaltigkeit zu verbessern. Dies nahm sich die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) zum Anlass, die Weiterbildung zum Nachhaltigkeitsmanager zu entwickeln. Sie soll Fach- und Führungskräfte in Unternehmen ausbilden, die im Rahmen ihrer Tätigkeit den Bereich der Nachhaltigkeit betreuen oder in Zukunft betreuen sollen.

„Die gegenwärtige Entwicklung hat gezeigt, dass die Unternehmen vermehrt nachfragen, wie die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie spezifisch auf die individuellen Unternehmensziele ausgerichtet werden kann, um den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu unterstützen. Durch den erfolgreichen Abschluss zum Nachhaltigkeitsmanager erhalten Absolventen einen persönlichen Mehrwert, um alle Sichtweisen zur Einführung der unternehmensspezifischen Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen zu können und eigenständig für ihr Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.“, so Professor Dr. Wolfgang Hufnagel, wissenschaftlicher Leiter des Center for Sustainable Governance (CSG).

Die Weiterbildung vermittelt umfangreiches Hintergrund- und Fachwissen, welches u.a. auch für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes vermittelt wird. Die Studiendauer der Weiterbildung beträgt acht Monate. Studienstart ist jeweils im Oktober 2018, Februar und Juni 2019.

Bewerbungen für die Weiterbildung sind ab sofort möglich. Am Dienstag, den 08. Mai 2018 findet um 17.30 Uhr ein Infotermin statt.

Weiter Infos unter: www.fh-mittelstand.de/nachhaltigkeitsmanager