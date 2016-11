Weihnachtszauber in diesem Jahr auch wieder im Neuhauser Schloss

Neuhaus. Alle Jahre wieder geht über dem Neuhäuser Schlosspark ein glitzernder Stern auf. Liebevoll dekorierte Stände mit einem ausgesuchten Angebot und festliche Klänge laden zum vorweihnachtlichen Bummel ein. Den betörenden Duft von Glühwein in der Nase, in schönen Dingen stöbern und sich dann in den prunkvollen Sälen des Schlosses, die in diesem Jahr am Samstag und Sonntag auch wieder im weihnachtlichen Glanz erstrahlen dürfen, in wohliger Wärme an den edlen Dingen des Lebens erfreuen: All das und noch viel mehr erwartet die Besucher des beliebten Weihnachtszaubers am zweiten Adventswochenende vom 2. – 4. Dezember im Neuhäuser Schloßpark.

Weihnachtsstern im Innenhof des Schloß Neuhäuser Marstalls ist zum Weihnachtszauber vom 2. bis 4. Dezember für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben Ständen, die sich um das leibliche Wohl der Besucher kümmern und verschiedenen Vereinen und Institutionen aus Schloß Neuhaus, die über ihre Arbeit und Aktivitäten informieren, bieten über 40 Aussteller aus der Region ein zumeist weihnachtliches Warensortiment an: Hochwertige Textil- und Holzarbeiten, Porzellan, Schmuck, weihnachtliche Dekorationen, Bücher, Spiele und vieles mehr bieten sich als Geschenke an und lassen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest ansteigen. In diesem Jahr werden zum Weihnachtszauber auch wieder die Säle des historischen Schlosses im vorweihnachtlichen Glanz erstrahlen. Im prachtvollen Ambiente der fürstbischöflichen Residenz präsentieren am Samstag und Sonntag ortsansässige Kaufleute weihnachtliche Ideen im Lichterglanz. Festliche Modepräsentationen, Weihnachtsfloristik, -dekorationen, -köstlichkeiten und nochmals jede Menge Geschenkideen werden die Besucher begeistern. Festliche Klänge von Musikgruppen aus der Region begleiten Ihren Bummel über den von der Schloßpark und Lippesee Gesellschaft organisierten kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt in der einzigartigen Kulisse des Neuhäuser Schlossparks. Nicht nur die Kinder werden mit glänzenden Augen die bunten Lichter des „Weihnachtskarussells“ bestaunen, den spannenden Märchen der „Rabe“ lauschen und mit Ungeduld die Ankunft des Nikolauses am Sonntag, den 4. Dezember um 17 Uhr, erwarten, den der Bürgermeister der Stadt Paderborn, Michael Dreier, in diesem Jahr persönlich begrüßen wird. Im Schloss wird erstmalig der Kinderchor aus Elsen Weihnachtsstücken singen und so für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Dies ist dank der Initiative und der Unterstützung durch Herrn Kintrup vom gleichnamigen Optikgeschäft in Schloß Neuhaus möglich geworden.