Weihnachtszauber in Bad Oeynhausen mit Open-Air-Eislaufbahn

Weihnachtsmarkt lockt vom 27. November bis zum 30. Dezember 2017 mit Open-Air Eislaufbahn und attraktivem Unterhaltungsprogramm



Bad Oeynhausen. In den Supermärkten lässt es sich bereits erahnen: Lebkuchen, Spekulatius und Advents-Tee läuten langsam aber sicher die Vorweihnachtszeit ein und auch in Bad Oeynhausen wird fleißig vorbereitet:

In der Innenstadt, rund um den Inowroclaw-Platz, wird der traditionelle Weihnachtsmarkt errichtet. Ab dem 27. November kann hier die besinnlichste Zeit des Jahres genossen werden. Neben romantischem Lichterglanz und dem Duft von Plätzchen, Zimt und Glühwein lockt auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Rahmenprogramm.

Zur offiziellen Eröffnung am 27. November lädt Bürgermeister Achim Wilmsmeier um 18:30 Uhr zur Eisbahn auf dem Inowroclaw-Platz ein. Nach der Eröffnung werden die Eiskids des Familienzentrums Luftikus ihre Show auf der beliebten Eislaufbahn präsentieren. Das ist zugleich der Startschuss für die Besucher, sich selbst auf die 375 qm große Eisfläche zu wagen oder die schön dekorierten Hütten am Inowroclaw-Platz und in der Innenstadt zu bewundern.

Neben der Eislaufbahn dürfen sich die Kinder auch auf den Besuch des Nikolauses am 6. Dezember freuen. Er kommt mit seiner Kutsche zur Grundschule Altstadt, von wo aus es gemeinsam zum Schweinebrunnen in die Innenstadt geht. Dort empfängt der Nikolaus die Kinder zu seiner „Weihnachtssprechstunde“. Lustig wird es am ersten und dritten Adventssonntag, wenn das Mario Osthold Kaspertheater ab 16.00 Uhr die Kinder begrüßt. Daneben sorgen auch das Märchenmuseum und die Stadtbücherei mit verschiedenen Aktionen für leuchtende Kinderaugen.

Vom 1. bis 22. Dezember findet im Märchenmuseum die Aktion „Lebendiger Adventskalender“ statt. Montags bis freitags – immer um 16 Uhr – entführt eine 20-minütige Lesung in die Winter- und Weihnachtswelt. Zusätzlich sorgt das tägliche Öffnen des Adventskalenders für eine Überraschung.

Auch musikalisch hat der Weihnachtsmarkt wieder viel zu bieten: Angesagte Künstler wie die Rio-Band, Kruse & Blanke und die städtischen Posaunenensembles und Chören sorgen für abwechslungsreiche Live-Musik.

Neben den zahlreichen Höhepunkten und Aktionen steht natürlich der Weihnachtsmarkt selbst im Mittelpunkt. Der Duft von Lebkuchen und gebrannten Mandeln, von gebratenen Äpfeln, Vanilleplätzchen und Glühwein zieht die Besucher seit Jahrzehnten in ihren Bann und lässt den Weihnachtsmarkt zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt werden. An rund 25 Gastronomieständen und Glühwein-Buden ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Von handgemachten Teddy‘s über Bernsteinschmuck bis hin zu Lampen aus historischen Eichenbalken präsentieren die liebevoll geschmückten Kunsthandwerker-Hütten alles, was man braucht, um den Lieben eine Freude zum Fest zu bereiten. Wer hier nicht fündig wird, kann sich gutgelaunt in das Innenstadt-Shopping-Vergnügen stürzen. Am 17. Dezember lädt der Einzelhandel zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr in seine festlich dekorierten Geschäfte ein.

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 30. Dezember geöffnet und freut sich auch in diesem Jahr wieder über die großzügige Unterstützung des größten Sponsors E.ON Energie Deutschland. „Der Weihnachtsmarkt ist fester Bestandteil der schönsten Zeit des Jahres in Bad Oeynhausen, zu dem wir sehr gerne unseren Teil beitragen“, sagt Anja Bez, Referentin Vertriebssupport bei E.ON Energie Deutschland. Weitere Sponsoren sind die Stadtsparkasse Bad Oeynhausen, die Volksbank Bad Oeynhausen – Herford eG, die Westfalica GmbH, die Privatbrauerei Ernst Barre, Buschjost GmbH/IMI Precision Engineering und die Initiative Bad Oeynhausen e. V. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Sponsoren aus dem Einzelhandel sowie der heimischen Wirtschaft den Weihnachtsmarkt in Form von Patenschaften.

Neben dem umfangreichen Programmflyer gibt es wieder ein detailliertes Wochenprogramm, das auf dem Weihnachtsmarkt aushängt. Weitere Informationen und alle Termine gibt es auch unter www.weihnachtsmarkt-badoeynhausen.com.

Titelbild: ©Sascha Bartel

Gruppenbild: Theo Rosenzweig (Betreiber Eislaufbahn & Verkaufsstände Inowroclaw-Platz), Kristina Quest (Organisation Weihnachtsmarkt, Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH), Achim Wilmsmeier (Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen), Anja Bez (Referentin Vertriebssupport bei E.ON Energie Deutschland), Peter Adler (Geschäftsführer Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH) ©Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH