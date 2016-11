Weihnachtlicher Lichterzauber in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen. Ab dem 21. November läutet der Weihnachtsmarkt Bad Oeynhausen die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Neben romantischem Lichterglanz und dem Duft von Plätzchen, Zimt und Glühwein lockt auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Rahmenprogramm mit einigen Neuheiten.

Am 21. November, pünktlich um 18.30 Uhr, eröffnet der Bürgermeister Achim Wilmsmeier offiziell den Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen. Mit dabei sind auch wieder die Eiskids des Familienzentrums Luftikus mit ihrer schönen Eisshow. Musikalisch wird die Eröffnungsfeier vom Brass Buffet und Stella Brandt begleitet. In Begleitung von Kantor Harald Sieger und seinem E-Piano singt sie z. B. „O Du Fröhliche“ in einer poppigen Version.

Besucher des Weihnachtsmarktes dürfen sich in diesem Jahr auf tolle neue Aktionen freuen. Am 2. Adventswochenende, dem 3. und 4. Dezember, findet erstmalig eine mittelalterliche Adventsstraße statt. In Kooperation mit dem Verein Corona Historica wird die Viktoriastraße zum Schauplatz mittelalterlicher Handwerkskunst. Das Märchenzelt, ein Fellhändler, ein Riemer oder auch die Lederwerkstatt entführen die Besucher in eine andere Welt. Kinder dürfen sogar das Armbrustschießen ausprobieren und die Fechtgruppe der Corona Historica zeigt ihr erstaunliches Können mit dem historischen Schwert. Für die musikalische Untermalung sorgt an diesem Wochenende „Henning der Barde“.

Für den 3. Dezember haben sich auch die Geschäftsleute in der Klosterstraße und der oberen Herforder Straße etwas Schönes überlegt: Von 11.00 bis 18.00 Uhr laden sie zu einem Bummel der besonderen Art ein. Alle teilnehmenden Geschäfte haben dann einen festlich dekorierten Marktstand vor ihrer Ladentür aufgebaut und verkaufen allerlei Weihnachtliches.

Neu in diesem Jahr ist auch der vom Deutschen Märchen- und Wesersagenmuseum sowie dem Verein Agora organisierte „Lebendige Adventskalender“, der vom 1.bis 23. Dezember an (fast) jedem Nachmittag um 15.30 Uhr zum Hören und Erleben ruft.

Neben den vielen neuen Attraktionen kommen die altbewährten Highlights aber nicht zu kurz. Wer die Innenstadt in den letzten Tagen besucht hat, wird sie schon gesehen haben, die allseits beliebte Eislaufbahn. Auf insgesamt 375 qm ist pures Eislaufvergnügen garantiert. Ein weiterer Höhepunkt für die Kinder ist am 6. Dezember natürlich der Besuch des Nikolauses. Um 15.30 Uhr kommt er mit seiner Kutsche und dem lieben Sternchen zur Grundschule Altstadt und nimmt die ungeduldig wartenden Kinder mit zum Schweinebrunnen in die Innenstadt. Dort empfängt der Nikolaus die kleinen Gäste zu seiner „Weihnachtssprechstunde“.

Eltern sollten sich zusätzlich auch den zweiten und vierten Adventssonntag im Kalender notieren. Denn dann tritt das Mario Osthold Kaspertheater ab 16.00 Uhr auf und sorgt für leuchtende Kinderaugen.

Und auch für die Erwachsenen wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik der Posaunenensembles, Chöre und Rio-Band, einem verlaufsoffenen Sonntag am 11. Dezember und allerlei Leckereien für Herz und Seele zusammengestellt. Neben den zahlreichen Aktionen steht aber natürlich der Weihnachtsmarkt selbst im Mittelpunkt. Der Duft von Lebkuchen und gebrannten Mandeln, von gebratenen Äpfeln, Vanilleplätzchen und Glühwein zieht die Besucher seit Jahrzehnten in ihren Bann und lässt den Weihnachtsmarkt zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt werden. An rund 35 Gastronomieständen und Glühwein-Buden ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Und die liebevoll geschmückten Kunsthandwerker-Hütten präsentieren alles was man braucht, um den Lieben eine Freude zum Fest zu bereiten. Wer hier nicht fündig wird, hat die Einzelhändler der Innenstadt direkt vor der Nase und kann sich gutgelaunt in das Shopping-Vergnügen stürzen.

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 24. Dezember geöffnet und freut sich auch in diesem Jahr wieder über die großzügige Unterstützung des Hauptsponsors E.ON Energie Deutschland sowie der Stadtsparkasse Bad Oeynhausen, der Volksbank Bad Oeynhausen – Herford eG, der Westfalica GmbH, der Privatbrauerei Ernst Barre, Buschjost GmbH/IMI Precision Engineering und der Initiative Bad Oeynhausen e. V. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Sponsoren aus dem Einzelhandel sowie der heimischen Wirtschaft den Weihnachtsmarkt in Form von Patenschaften.

Neben dem umfangreichen Programmflyer gibt es wieder ein detailliertes Wochenprogramm, das auf dem Weihnachtsmarkt aushängt. Weitere Informationen und alle Termine gibt es auch unter www.weihnachtsmarkt-badoeynhausen.com.