Weidmüller unterstützt Projekt der Technischen Universität Dortmund

Detmolder Elektrotechnikunternehmen hilft mit Expertise im Bereich Augmented Reality Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Alltagsintegratio

Detmold / Dortmund. Weidmüller unterstützt die Technische Universität Dortmund bei einem staatlich geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Der Startschuss des Projekts „LernBAR“ war im Juni 2018. Ziel ist es, beeinträchtigte Menschen durch den Einsatz digitaler Medien für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Mithilfe von Augmented Reality (AR) und der Microsoft HoloLens sollen sie über digitale Inhalte an ihren zukünftigen Arbeitsplatz und die ungewohnte Umgebung herangeführt werden. „Das Team der Universität in Dortmund hat zu Beginn zu den Nutzungsmöglichkeiten von Augmented Reality recherchiert und ist hier auf uns aufmerksam geworden. Nach ersten Gesprächen war für uns schnell klar, dass wir das Projekt unterstützen möchten“, erklärt Dr. Patrick-Benjamin Bök, Leiter Global Digitalization bei Weidmüller.

Die von LernBAR angesprochenen Darstellungen werden mit der von Weidmüller selbst entwickelten Augmented Reality Learning Application – kurz: ARLA – erstellt. In der App hat das Team von Bök einen speziellen Bereich für das Projekt eingebaut, mit dem die Nutzer die Lernvideos nutzen und auf die Microsoft HoloLens oder ein Tablet übertragen können. Dabei nutzt LernBAR die App in einem anderen Umfeld, sodass speziell für sie zugeschnittene Szenarien erstellt werden können. „Die Kooperation ist ein gutes Beispiel dafür, wie Technologen von einem Anwendungsfall auf andere übertragen werden können. So bietet die Technologie nicht nur in der Industrie einen Vorteil“, sagt Bök

Auch das LernBAR-Team der TU Dortmund freut sich über die Unterstützung Weidmüllers. „Dass wir nun direkt einen Zugang zu der Anwendung von Weidmüller bekommen, ist eine unglaubliche Bereicherung. Wir freuen uns, dass Weidmüller das soziale Projekt unterstützt und seine Expertise einbringt“, sagt Denise Materna aus dem LernBAR-Team.