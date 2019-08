Weidmüller schreibt Erfolgsgeschichte in China fort

Elektrotechnikunternehmen bezieht nach acht Monaten Bauzeit ein neues Produktionsgebäude im chinesischen Suzhou und verschafft sich mehr Platz für Wachstum

Detmold / Suzhou.. Das Elektrotechnikunternehmen Weidmüller feiert die Eröffnung ein neues Produktionsgebäude im chinesischen Suzhou. Der Spatenstich für die neue hochmoderne Produktionsstätte erfolgte im Juli vergangenen Jahres. Nach nur acht Monaten Bauzeit wurde das Gebäude bereits Ende April fertiggestellt. Mit insgesamt 14.000 Quadratmetern Nutzfläche und einem modernen Empfangsbereich, stellt der zehn Meter hohe Bau eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Fertigungsstätten dar. Dabei übernahmen die Projektverantwortlichen viele Konzepte aus den anderen Produktionsstandorten von Weidmüller. „Der Aufbau der Hallen ermöglicht eine deutlich effizientere Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten. Fertigungsstrecke und Lager folgen beide fest definierten Regeln, weshalb sich der Transport von Waren im gesamten Raum um ein Vielfaches flexibler, schneller und leichter gestalten lässt“, erklärt Thomas Kipke, Leiter der weltweiten Produktion bei Weidmüller. Mit weiteren 2.500 Quadratmetern Freifläche an der neuen Produktionsstätte hat Weidmüller zusätzliche Kapazitäten, um seine Ideen von einer schlanken Produktion und nachhaltigen Entwicklung auch in Zukunft weiter vor Ort verfolgen und umsetzen zu können.

Viel Wert legten die Verantwortlichen bei dem Projekt auf das Design der modernen Arbeitsplätze die dazu beitragen sollen, Produktivität wie auch Kreativität zu steigern und motivierte Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Gleichzeitig hat Weidmüller in Suzhou bei der Energieversorgung erstmals auf Solartechnik als Form der Energiegewinnung gesetzt. Das macht die Produktion grüner, sicherer und nachhaltiger. Die gesamte IT-Infrastruktur ist auf Sicherheit und Effizienz ausgerichtet. „Unser Ziel ist es, angefangen bei unseren Fertigungsstätten, Produkten und natürlich unseren Mitarbeitern, alle Ressourcen systematisch miteinander zu vernetzen, um auf dieser breiten Basis noch intelligentere Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln“, so Lance Zhao, Executive Vice President Region Asia bei Weidmüller.

Für Weidmüller nimmt der Produktionsstandort im Rahmen der globalen Produktionsstrategie eine Schlüsselrolle ein. Das Unternehmen ist seit 1994 vor Ort vertreten und hat sich in diesem Zeitraum von einem Produzenten einzelner Produkte auf dem Gebiet der Verbindungstechnik zum Anbieter intelligenter Systemlösungen weiterentwickelt. Heute ist man für viele chinesische Unternehmen ein wichtiger Partner, wenn es um Zukunftsthemen wie industrielle Automatisierung und Digitalisierung, Robotik, Verbindungstechnik sowie intelligente Logistik, Big Data-Analysen, Energiemanagement und Lösungen für Windkraftanlagen geht.