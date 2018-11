Weidmüller präsentiert auf der SPS IPC Drives neue Lösungen für die Automatisierung und Digitalisierung

Detmold. Vom 27. bis zum 29. November 2018 findet mit der SPS IPC Drives in Nürnberg Europas führende Fachmesse für elektrische Automatisierung statt. Die Weidmüller Gruppe präsentiert in Halle 9 Stand 351 neue Lösungen für die Digitalisierung und Automatisierung. Im Vordergrund stehen neben dem Austausch mit Kunden digitale Lösungen auf der Basis von IoT-fähigen Komponenten, Software und Dienstleistungen. „Anhand unseres neuen ‚IoT Demonstrator powered by u-mation’ veranschaulichen wir unser Automatisierungsportfolio inklusive der Steuerung u-control sowie dem Softwaretool u-create studio. Daneben stellen wir auch die Infrastruktur zum Betrieb der Anlage bereit, unter anderem Router, Switche und die innovative Stromversorgung ProT op“, erklärt Vertriebsvorstand José Carlos Álvarez Tobar. Erstmalig ist das Unternehmen auf der Messe mit zwei Ständen präsent, denn Lösungen zur Maschinensteuerung und Anlagenvisualisierung werden auch in Halle 7 auf dem Stand der Weidmüller GTI Software GmbH präsentiert.

Automatisierungstechnik nimmt zentrale Stelle bei Weidmüller ein

Die Fabrik steuert sich zukünftig dank intelligenter Vernetzung selbst und passt sich flexibel neuen Anforderungen an. Die Automatisierungslösung u- mation des Detmolder Elektrotechnikunternehmens kombiniert modulare Automatisierungshardware sowie Engineering- und Visualisierungstools mit Digitalisierungslösungen und ermöglicht so die Verbindung aller Prozessebenen – vom Sensor bis zur Cloud. Von Steuerungsanwendungen bis zur datenbasierten, vorausschauenden Maschinenwartung durch Industrial Analytics bietet essomit die Grundlage für effizientere Produktionskonzepte. „Mit der flexiblen Steuerung u-control, dem modularen I/O-System u-remote und den intuitiv bedienbaren Multitouch-Panels u-view steht dem Kunden ein ganzheitliches Hardware-Portfolio zur Verfügung, welches eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration individueller Lösungen gibt“, so Álvarez Tobar. Gleichzeitig stellt das Unternehmen erstmalig eine Preview neuer Funktionen und Weiterentwicklungen seiner Industrial Analytics Lösung vor. Zum Einsatz kommen hierbei Verfahren der künstlichen Intelligenz und Machine Learning.